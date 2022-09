Οι καύσωνες αύξησαν τα επίπεδα θανάτων στην ΕΕ τον Ιούλιο

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν 16% περισσότεροι θάνατοι από ό,τι συνήθως τον Ιούλιο, καθώς ο καύσωνας που έσπασε ρεκόρ έπληξε μέρη της ηπείρου όπως έδειξαν τα επίσημα στοιχεία.

Η υπερβολική ζέστη στη νότια Ευρώπη είχε πυροδοτήσει πυρκαγιές στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία και οδήγησε σε χιλιάδες θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη σε ολόκληρη την Ευρώπη, σκορπώντας ανησυχία για την κλιματική αλλαγή και την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η υπερβολική θνησιμότητα ανήλθε σε περίπου 53.000 περισσότερους θανάτους τον Ιούλιο σε σύγκριση με τους μηνιαίους μέσους όρους για την περίοδο 2016-2019, ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ Eurostat. Υπερβολική θνησιμότητα ορίζεται ως ο αριθμός των θανάτων από όλες τις αιτίες κατά τη διάρκεια μιας κρίσης που είναι πάνω από αυτό που θα μπορούσε να παρατηρηθεί σε «κανονικές» συνθήκες.

🆕📈 Excess mortality in the EU climbed to +16% in July 2022 from +7% in June. This was the highest value on record so for in 2022.



Highest rates in July 2022 in 🇪🇸Spain (+37%) and 🇨🇾Cyprus (+33%). Only 🇱🇻Latvia (-0.5%) registered no excess deaths.



➡️https://t.co/5lOyggyeo1 pic.twitter.com/IrVGQcxBgz