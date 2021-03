ΥΠΕΞ Ινδίας: Οι ιστορικοί δεσμοί Ελλάδας-Ινδίας θα συνεχίσουν να ακμάζουν

«Χρόνια Πολλά για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας» εύχεται στην κυβέρνηση και τον λαό της Ελλάδας, μέσω Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχανάκαρ σε ανάρτησή του στο ίδιο κοινωνικό μέσο, στέλνει τις ευχές του στον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια, στην κυβέρνηση και στον λαό της Ελλάδας για τον εορτασμό της 200ής επετείου της Ημέρας της Ανεξαρτησίας. Επίσης, απευθύνει το μήνυμα πως «οι ιστορικοί μας δεσμοί θα συνεχίσουν να ακμάζουν».

Greetings to FM @NikosDendias and the Government & people of Greece as they celebrate 200th anniversary of their Independence Day. Our historical ties will continue to flourish.