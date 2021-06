Κοινό ανακοινωθέν G7: Οι έξι άξονες της κοινής ατζέντας - Πανδημία, ανάκαμψη, εμπόριο και φορολογία, κεντρικά ζητήματα

Εξι βασικά σημεία εμπεριέχονται στην κοινή ατζέντα των G7 για παγκόσμια δράση, όπως αυτά περιγράφονται στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνόδου.



Στο ανακοινωθέν οι ηγέτες των επτά ισχυρότερων χωρών δεσμεύονται να «νικήσουν» τον κορονοϊό, να αναζωογονήσουν την παγκόσμια οικονομία προωθώντας σχέδια ανάκαμψης αλλά και να υποστηρίξουν την «πράσινη επανάσταση» που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.



Παράλληλα, κάνουν λόγο για ένα μεταρρυθμισμένο εμπορικό σύστημα, μια πιο ανθεκτική παγκόσμια οικονομία και ένα πιο δίκαιο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα.

G7 leaders have agreed on a shared vision to #BuildBackBetter for:



📈 economic recovery and jobs

🤝 free and fair trade

💉 protection of global health

🌳 climate and environment

👩 gender equality

🌍 global responsibility and international actionhttps://t.co/weGcoJlvd2#G7UK pic.twitter.com/pyaj1pa9S5