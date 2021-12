Οι εμβολιασμένοι με μεταμόσχευση νεφρού ιδιαίτερα ευάλωτοι στις μεταλλάξεις κορονοϊού

φωτογραφία αρχείου

Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, δεν εμφανίζουν ισχυρή ανοσιακή απόκριση σε επίπεδο αντισωμάτων μετά τον διπλό εμβολιασμό τους, γι' αυτό είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις νέες παραλλαγές του κορονοϊού, σύμφωνα με μια νέα γερμανική επιστημονική μελέτη, που πρέπει να ληφθεί υπόψη κυρίως μετά την εμφάνιση της Όμικρον, που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την χορήγηση ενισχυτικής δόσης.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Κλαούντιους Σπέερ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Χαϊδελβέργης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό CJASN (Clinical Journal of the American Society of Nephrology) της Αμερικανικής Εταιρείας Νεφρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για 173 λήπτες μοσχεύματος νεφρού και 166 υγιείς (η ομάδα ελέγχου), οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί μέσα στο 2021.

Μετά τον εμβολιασμό τους, λιγότεροι μεταμοσχευμένοι ανέπτυξαν εξουδετερωτικά αντισώματα κατά του κορονοϊού, σε σχέση με τους υγιείς. Μετά τη δεύτερη δόση, τα αντισώματα ανιχνεύονταν στο 24% έως 30% των μεταμοσχευμένων έναντι 96% έως 100% των υγιών.

Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για λοίμωξη Covid-19 και για πιο σοβαρή νόσηση, γι' αυτό ο εμβολιασμός τους με τρίτη δόση αποτελεί προτεραιότητα. Η νέα μελέτη, που δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί γεννούν λιγότερα αντισώματα, αφορά τις παραλλαγές Βήτα και Δέλτα, αλλά εκτιμάται ότι ανάλογα - αν όχι περισσότερο - μειωμένη είναι και η προστασία τους έναντι της Όμικρον.

«Ανακαλύψαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ληπτών μοσχεύματος νεφρού δεν προστατεύονται επαρκώς έναντι των παραλλαγών Βήτα και Δέλτα. Πρόσθετοι εμβολιασμοί φαίνεται πως απαιτούνται για να διατηρηθούν υψηλά επίπεδα εξουδετερωτικών αντισωμάτων», δήλωσε ο δρ Σπέερ.

Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση: https://cjasn.asnjournals.org/content/early/2021/12/20/CJN.11820921