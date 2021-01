Καπιτώλιο: Οι εικόνες από την επιδρομή που έκαναν τον γύρο του κόσμου

Τέσσερις νεκρούς και ένα μεγάλο πλήγμα στην αμερικάνικη δημοκρατία αφήνει πίσω της η χθεσινή εισβολή στο Καπιτώλιο από τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ. Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τον χώρο δεν έχουν προηγούμενο, ενώ ερωτηματικά προκαλεί η ευκολία με την οποία οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ κατάφεραν να εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

Πρωτοφανείς σκηνές από τον ναό της Δημοκρατίας των ΗΠΑ να βρίσκεται στα χέρια του εξαγριωμένου πλήθους έκαναν τον γύρο του κόσμου, ενώ οργή και λύπη προκαλεί το χάος που άφησαν πίσω τους οι οπαδοί του Τραμπ.

Δείτε τις απίστευτες εικόνες εντός και εκτός του Καπιτωλίου:

That?s Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, Ak., showing off the personalized envelope he took from Speaker Pelosi?s office. He insisted he didn?t steal it — “I left a quarter on her desk.” pic.twitter.com/aST7MCoRwP