Οι δημοσκοπήσεις, οι πολιτικοί και η αναδυόμενη τεχνολογία

Γράφει ο James Pethokoukis*

Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποδειχθεί μια χαρακτηριστική περίπτωση της ιδέας ότι η κοινή γνώμη είναι συχνά λιγότερο αποτελεσματική κινητήριος δύναμη της δημόσιας πολιτικής από την ηγεσία των πολιτικών. Μια ματιά στις έρευνες κοινής γνώμης δεν καταδεικνύει κάποια μεγάλη επιθυμία οι ΗΠΑ να παράγουν ένα μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής τους ενέργειας από πυρηνική σχάση, αν και οι θετικές απαντήσεις έχουν αυξηθεί. Όπως σημείωσε πρόσφατα ο δημοσιογράφος Χάρι Στίβενς στην Washington Post:

“Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας περίμεναν επί δεκαετίες μια αναγέννηση που φαίνεται πως δεν ήρθε ποτέ. Η κοινή γνώμη παραμένει μικτή, αλλά οι νεαρότεροι ενήλικες έχουν λιγότερο ευνοϊκή στάση προς τους πυρηνικούς σταθμούς από τους μεγαλύτερης ηλικίας απαντώντες, σύμφωνα με δημοσκόπηση από το Pew Research Center.

Και μια παρόμοια, αλλά πιο πρόσφατη δημοσκόπηση από την Gallup:





Ωστόσο, νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι οι πιθανότητες να η πυρηνική ενέργεια να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ μπορεί και να αυξάνονται. Για παράδειγμα: Οι Los Angeles Times ανέφεραν πρόσφατα ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Gavin Newsom είναι ανοιχτός στην πιθανότητα καθυστέρησης του κλεισίματος του τελευταίου λειτουργικού πυρηνικού σταθμού της πολιτείας, του Diablo Canyon.

Η λογική του Newsom σχετίζεται με την προσπάθεια της κυβέρνησης Μπάιντεν να διασωθούν πυρηνικοί σταθμοί που κινδυνεύουν να κλείσουν, «λόγω της ανάκγης να συνεχιστεί η πυρηνική ενέργεια ως πηγή ενέργειας χωρίς άνθρακα που βοηθά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», σύμφωνα με το NBC News. Και στον βαθμό που όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη μπορεί να επηρεάσουν την πολιτική εδώ, έχουν δημοσιευθεί πολλά άρθρα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οδηγούν τους Ευρωπαίους πολιτικούς σε μια αναγέννηση της πυρηνικής ενέργειας.

Νομίζω ότι ιδιαίτερα οι αναδυόμενες τεχνολογίες είναι ένας τομέας όπου οι στάσεις του κοινού —που πιθανότατα επηρεάζονται από τη δυστοπική επιστημονική φαντασία— μπορεί να είναι ένας ιδιαίτερα κακός οδηγός για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Μια άλλη δημοσκόπηση της Pew, αυτή του περασμένου Μαρτίου, υποδηλώνει την επιφυλακτική αλλά και ανοιχτή ταυτόχρονα στάση του κοινού έναντι μια σειράς αναδυόμενων τεχνολογιών:

Η «επιφυλακτική ανοιχτή στάση» του κοινού φαίνεται να είναι κάτι με το οποίο μπορούν να δουλέψουν οι πολιτικοί καθώς εξετάζουν πώς να προωθήσουν και να ρυθμίσουν τη νέα τεχνολογία.

*Ο James Pethokoukis κατέχει την έδρα Dewitt Wallace στο American Enterprise Institute, όπου είναι υπεύθυνος του μπλογκ AEIdeas και φιλοξενεί το εβδομαδιαίο podcast, “Political Economy with James Pethokoukis”. Η Virginia Postrel είναι συγγραφέας, αρθρογράφος στο Bloomberg Opinion, και επισκέπτρια ερευνήτρια στο Smith Institute for Political Economy and Philosophy στο Chapman University. Το τελευταίο βιβλίο της είναι το The Fabric of Civilization: How Textiles Made the World.

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 13 Μαϊου 2022 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του American Enterprise Institute και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.