Οι ανεμβολίαστοι στέλνουν στα... ράντζα τους non Covid ασθενείς

φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Η αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, που έσπασε το φράγμα των 8500 κρουσμάτων «μεταφράζεται» σε ένα νέο ορμητικό κύμα νοσηλειών, που θα πλημμυρίσει τα ήδη φρακαρισμένα νοσοκομεία του ΕΣΥ - κυρίως των κόκκινων περιοχών - αφήνοντας κενές μόλις 100 κλίνες ΜΕΘ και 2000 απλές κλίνες σε όλη την επικράτεια.



Σαν αποτέλεσμα τα νοσοκομεία που δέχονται τις διακομιδές κυρίως non covid περιστατικών επιστρατεύουν ράντζα για να εξυπηρετήσουν ανθρώπους με χρόνια και οξεία προβλήματα υγείας καθώς καθημερινά γίνονται πανελλαδικά περισσότερες από 400 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό, στη συντριπτική τους πλειονότητα ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας, που δημιουργούν το αδιαχώρητο στις παθολογικές και τις πνευμονολογικές κλινικές, με τα βαριά περιστατικά να κατακλύζουν τις ΜΕΘ.

Στη Θεσσαλονίκη, εκεί που οι διευθυντές των κλινικών Εντατικής θεραπείας του ΕΣΥ κάνουν καθημερινά εκκλήσεις να έρθουν γιατροί από την Αθήνα για να μπορέσουν να στηρίξουν τα νοσοκομεία, το ΑΧΕΠΑ ξεκίνησε χθες τη γενική του εφημερία και με τις 25 κλίνες ΜΕΘ κατειλημμένες και 2 ασθενείς διασωληνωμένους εκτός Εντατικής, ενώ στο «Παπανικολάου» προσήλθαν 105 περιστατικά covid, με το νοσοκομείο να αναγκάζεται να «διώξει» λόγω πληρότητας άλλους τόσους και να κρατά για νοσηλεία 48 ασθενείς.



Ο διευθυντής της ΜΕΘ στο Παπανικολάου, καθηγητής Νίκος Καπραβέλος προειδοποιεί ότι θα μπει ταμπέλα στο νοσοκομείο που θα αναγράφει «κλειστόν, λόγω πληρότητας» και πως στη Βόρειο Ελλάδα θα καταλήξουμε να περιθάλπουμε ασθενείς στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, μέσα στα οχήματά τους, όπως ήδη γίνεται στη Ρουμανία, μια χώρα με εμβολιαστική κάλυψη μόλις 34% και ένα σύστημα Υγείας που καταρρέει σαν χάρτινος πύργος.

Ανάλογη δυσοίωνη εικόνα μάς έρχεται από τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας με τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας να παραθέτουν με αριθμούς την εκθετική αύξηση των νοσηλειών των τελευταίων εβδομάδων. Μέσα στον Αύγουστο στο νοσοκομείο είχαν γίνει 87 εισαγωγές και από τότε ο αριθμός των εισαγωγών κάθε μήνα διπλασιάζεται. Έτσι τον Σεπτέμβριο έγιναν 150 εισαγωγές, τον Οκτώβριο 297 εισαγωγές και την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 141 εισαγωγές - γεγονός που υποδηλώνει ότι ο μήνας μπορεί να κλείσει με 700 εισαγωγές σύνολο, αριθμός που δεν είναι πλέον διαχειρίσιμος.

Στη Θεσσαλονίκη, τη Θράκη, τη Λάρισα και τον Βόλο ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης μετατρέπονται σε all covid νοσοκομεία για να συνδράμουν στην καθημερινή μάχη με το πιο ορμητικό κύμα της πανδημίας, με συνέπεια να μειώνονται ακόμα περισσότερο σε πανελλαδικό επίπεδο οι non covid κλίνες. Έτσι, τα περιστατικά με τραύματα από τροχαία ατυχήματα, εμφράγματα, εγκεφαλικά, νεφροπάθειες, οστεοαρθρίτιδες, καρκίνους που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, εφόσον αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα υγείας διακομίζονται στα νοσοκομεία της Αττικής με το «Αττικόν» και το Γ. Γεννηματάς να γεμίζουν κάθε διαθέσιμο τετραγωνικό εκατοστό των διαδρόμων με ράντζα που όπως επισημαίνει η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη: «Δεν έχει σημασία από που τα πήραμε ή αν τα δανειστήκαμε. Σημασία έχει ότι εκεί βάζουμε ασθενείς μέχρι να "ανέβουν" σε (κανονικό) κρεβάτι.»



Το Γ. Γεννηματάς στην προηγούμενη του εφημερία δέχτηκε 52 ασθενείς non covid ενώ στην τελευταία εφημερία δέχτηκε 20 επιπλέον ασθενείς, δηλαδή σύνολο 72, με τα ράντζα αναγκαστικά να πληθαίνουν. Ανάλογη η εικόνα και στο Αττικόν, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί τόσο covid όσο και non covid ασθενείς από την πλέον επιβαρυμένη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, τον Δυτικό τομέα, εκεί όπου το ποσοστό εμβολιασμού υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τον βόρειο και το νότιο τομέα, οπότε με εμβολιαστική κάλυψη κοντά στο 40%, τα πράγματα είναι σκούρα.

Από το Αττικόν που στην προηγούμενη εφημερία είχε στους διαδρόμους 82 ράντζα και στην τελευταία βρέθηκε με 125, ο καθηγητής πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής λέει στο Liberal.gr: «Η κατάσταση (με τα ράντζα) στο Αττικό δεν είναι καινούρια. Τόσα χρόνια από τον 11ο ως τον 4ο όροφο βλέπαμε την ίδια εικόνα. Όμως η διαφορά τώρα είναι πως είμαστε μείον 80 κλίνες λόγω covid.»

Πληροφορίες έρχονται από νοσοκομεία πολύ πυκνοκατοικημένων περιοχών του Λεκανοπεδίου, όπως είναι το Γενικό νοσοκομείο Νίκαιας ότι χειρουργοί αναγκάζονται να κάνουν διάφορα «κόλπα» για να καταφέρουν εμβόλιμα να χειρουργήσουν non covid περιστατικά όπως ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο, που είναι νέοι και έχουν πολλές πιθανότητες πλήρους ανάρρωσης. Τέτοιου είδους χειρουργεία καθυστερούν καθώς στις περισσότερες χειρουργικές κλινικές τα κρεβάτια δίνονται σε ασθενείς με κορονοϊό που χρειάζονται είτε διασωλήνωση και δεν χωρούν στη ΜΕΘ, είτε μη επεμβατικό αερισμό με συσκευή οξυγόνου υψηλής ροής (high flow).

Οι επόμενες εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα, με το πανδημικό κύμα που σαρώνει όλη την Ευρώπη να πλησιάζει πως την κορύφωσή του και οι δυσοίωνες προβλέψεις του καθηγητή πνευμονολογίας Νίκου Τζανάκη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης να κάνουν λόγω ακόμα και για 20.000 κρούσματα σε ημερήσια καταγραφή. Αν αυτά τα προβλεπτικά μοντέλα επαληθευτούν, η πίεση που θα δεχτεί το Σύστημα Υγείας θα είναι μη διαχειρίσιμη, όχι μόνο για τους ανθρώπους που θα νοσήσουν σοβαρά από τη covid λοίμωξη αλλά για το σύνολο των ασθενών που νοσούν από κάθε αιτία.



Την ίδια ώρα το φρακάρισμα των νοσοκομείων υπονομεύει να γκρεμίσει ό,τι έχουμε χτίσει με κόπο στον τομέα της πρόληψης τα τελευταία χρόνια, με τους πολίτες να μένουν μακριά από τα εξωτερικά ιατρεία.



Σε αυτές τις συνθήκες, η νοσηρότητα από τα χρόνια νοσήματα (καρδιοπάθειες, διαβήτης, καρκίνοι κτλ) θα εκτοξευθεί, ενώ άμεσα η θνητότητα στους covid ασθενείς θα καταγράψει νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας μετά από πολλούς μήνες ξανά τους 100 νεκρούς, γιατί όπως λέει ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαϊδης, επιλέξαμε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας μέσα από τον πιο επώδυνο τρόπο της νόσησης.