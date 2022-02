OHE: Πάνω από 50.000 Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους

Πάνω από από 50.000 Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους το τελευταίο 48ωρο σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν μεταβεί στην Πολωνία και στην Μολδαβία.

«Πάνω από 50.000 Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα το τελευταίο 48ωρο -οι περισσότεροι εκ των οποίων για την Πολωνία και τη Μολδαβία- και ακόμα πιο πολλοί κατευθύνονται προς τα σύνορα», ανέφερε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Ευχαριστώ από καρδιάς τις κυβερνήσεις και τους λαούς των χωρών που κρατούν τα σύνορά τους ανοιχτά και υποδέχονται πρόσφυγες», επισήμανε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί θα εγκαταλείψουν την πατρίδα τους λόγω της ρωσικής εισβολής.

More than 50,000 Ukrainian refugees have fled their country in less than 48 hours — a majority to Poland and Moldova — and many more are moving towards its borders.



Heartfelt thanks to the governments and people of countries keeping their borders open and welcoming refugees.