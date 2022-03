OHE: Διαδραματίζεται η πιο γρήγορα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι από την Ουκρανία έχουν διασχίσει τα σύνορα προς γειτονικές χώρες κατά τις τελευταίες δέκα ημέρες. Πρόκειται για την ταχύτερα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δήλωσε σήμερα, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φιλίπο Γκράντι.

Αριθμός ρεκόρ προσφύγων κατευθύνονται στην Πολωνία μέσω της Ουκρανίας, με το συνολικό αριθμό τους να αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, αργότερα σήμερα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν την εισβολή.

Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι Πολωνοί συνοριοφύλακες έλεγξαν τα χαρτιά χθες, δίνοντας έγκριση εισόδου σε 129.000 πρόσφυγες στα διάφορα σημεία συνοριακής εισόδου της χώρας.

Ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων που πέρασε τα σύνορα μέσα σε μία ημέρα, από την έναρξη της εισβολής, με το συνολικό αριθμό να φτάνει στους 922.400 πρόσφυγες.

“Η διαδικασία ελέγχου των εγγράφων είναι όσο το δυνατό πιο απλή” δήλωσε η εκπρόσωπος των Πολωνών συνοριοφυλάκων Άννα Μίτσαλσκα.

“Το πιο σημαντικό είναι να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των ανθρώπων, να εξακριβωθούν τα έγγραφα, αλλά και να ελεγχθούν οι βάσεις δεδομένων για το αν πρόκειται για μη καταζητούμενα άτομα. Απαιτούνται μερικά λεπτά,” πρόσθεσε η ίδια.

“Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι για σήμερα ο αριθμός των προσφύγων που έχουν εισέλθει στην Πολωνία από την Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου, θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο,” σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο.

