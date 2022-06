ΟΦΕΤ: Κοινωνική προσφορά με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο

Ο ΟΦΕΤ (Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη)– με τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo- δηλώνει υπερήφανος για τις διαρκείς ενέργειές του που κατευθύνονται στην ενίσχυση της κοινωνίας, της έρευνας, της νέας γενιάς αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Έτσι, το κορυφαίο επιχειρηματικό βραβείο του ΕΒΕΑ για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», το οποίο παρέλαβαν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσία του προέδρου του Επιμελητηρίου Γιάννη Μπρατάκου οι κυρίες Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη επικεφαλής του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη στις 9 Ιουνίου 2022 στο Περιστύλιο του Ζαππείου, αποτελεί εκτός από μία εξέχουσα διάκριση και μία συνέχεια της Στρατηγικής που ακολουθεί με συνέπεια ο Όμιλος εδώ και πολλά έτη. Μία Στρατηγική, στην αιχμή της οποίας βρίσκεται το ανθρώπινο πρόσωπο, η αλληλεγγύη, η υπεύθυνη και βιώσιμη προσέγγιση.

Μάλιστα, η πρόεδρος και CEO του Ομίλου, φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη Διδάκτωρ Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, πρόεδρος του Global Compact Network Hellas και ΓΓ ΔΣ του ΣΕΒ κυρία Ιουλία Τσέτη, παραλαμβάνοντας το επιχειρηματικό βραβείο του ΕΒΕΑ από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το βραβείο που παραλαμβάνουμε, δικαιώνει όλους εμάς που εργαζόμαστε άοκνα σε κρίσεις παντός τύπου, δίνοντας ελπίδα εκεί που χάνεται. Γιατί για εμάς, για πάνω από μισό αιώνα ζωής, το ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ που κάνουμε πράξη είναι: «Αξία για τον Άνθρωπο, Ευθύνη για την Κοινωνία».

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, στη διάρκεια της πανδημίας COVID -19 απέδειξε περίτρανα, ότι δεν κάμπτεται από τα δύσκολα και τα επείγοντα, αντίθετα, οι δυνατές προκλήσεις τον αναζωογονούν! Οι τέσσερις μεγάλες δωρεές του Unikinon (χλωροκίνη) και των αντισηπτικών (εκ μέρους των UNI-PHARMA & InterMed) προς το ελληνικό και κυπριακό υγειονομικό σύστημα, αλλά και προς τον ΕΟΔΥ και ειδικότερα προς τις Κινητές Ομάδες Υγείας του, με απόφαση της κυρίας Ιουλίας Τσέτη- δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από το χρέος του Ομίλου απέναντι στην κοινωνία και τον ασθενή, την ώρα της ανάγκης.

Η Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, αποτελείται από τους κάτωθι άξονες:

Ίδρυμα ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ, με γενναίες υποτροφίες, αποτελεί στήριγμα για τις νέες γενιές επιστημόνων.

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Τον Φεβρουάριο του 2022, η πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ κυρία Ιουλία Τσέτη, σε συνεργασία με την Αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, ανακοίνωσαν στοχευμένες ενέργειες, προκειμένου οι πρόσφυγες να μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.

SCIENCE ON THE GO. Κινητό εργαστήριο επιστήμης, όπου οι επιστήμονες του Ομίλου, διδάσκουν το know-how σκευασμάτων (όπως δημιουργία στοματικών διαλυμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής κλπ) ανά την Ελλάδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗΣ. Σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία κατά τόπους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους, η Ομάδα των UNI-PHARMA & InterMed υλοποιεί επισκέψεις σε απομακρυσμένες περιοχές για ενημέρωση και τακτικούς ελέγχους.

Η Green Team του ΟΦΕΤ με το σύνθημα Save the Sea, συνεργάζεται με τον Οργανισμό All for Blue, υλοποιεί τακτικά υποβρύχιους και παράκτιους καθαρισμούς σε θάλασσες και ακτές της χώρας.

Συνεργασία με την Axion Hellas για στήριξη του πληθυσμού σε άγονες περιοχές και υποστήριξή τους σε θέματα υγείας.

Η Ομάδα αιμοδοσίας του ΟΦΕΤ ΣΤΑΓΟΝΑ ΖΩΗΣ πραγματοποιεί εθελοντικές αιμοδοσίες, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αγία Όλγα.

Η Running Team του ΟΦΕΤ, στηρίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ και τις γενναίες γυναίκες που παλεύουν ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Συνεργασία με την BE LIVE. Με την υποστήριξη - δωρεά της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης BE LIVE, γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2021 ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας που πραγματοποίησε την εξωσωματική θεραπεία και η οποία διαμένει στη Τζιά.

Την παρακολούθηση και τη θεραπεία εξωσωματικής ανέλαβε ο γυναικολόγος αναπαραγωγής κύριος Βασίλης Κελλάρης, ενώ η εμβρυομεταφορά πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2021 στο μαιευτήριο Μητέρα.

Μέσα από την συνεργασία με την Οργάνωση και το Πρόγραμμα BE LIVE- των γιατρών Κελλάρη και Χηνιάδη- το οποίο στηρίζει υπογόνιμα ζευγάρια κάνοντας πράξη το όνειρό τους για δημιουργία οικογένειας, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το αποτύπωμα της κοινωνικής του ευαισθησίας και προσφοράς.

Επίσης η InterMed, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, κάλυψε πρόσφατα τα διατροφικά συμπληρώματα 30 υπογόνιμων ζευγαριών, για την προετοιμασία των κύκλων εξωσωματικής τους.

Στην Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, εντάσσονται ακόμη οι άξονες:

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΦΕΤ, με διαρκή εκπαίδευση

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ του ΕΚΠΑ, Διαδραστικό αμφιθέατρο & ανακαίνιση εργαστηρίων και κοινόχρηστων χώρων

«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Αποκατάσταση ζημιών μετά από πυρκαγιά

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», Δημιουργία πτέρυγας

ΕΛΕΠΑΠ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ στο στρατόπεδο του ακριτικού Καστελόριζου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 – Δύο χορηγίες στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κομποτίου, για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821

ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ, Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Μυελού των οστών Καλαμάτας

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, Κ. Κηφισιάς

NO FINISH LINE.

TELEIA φιλοσοφία & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το σύνθημα TELEIA, αποτελεί ακρωνύμιο της φιλοσοφίας του Ομίλου και αφορά στις εταιρικές ΑΞΙΕΣ, μεταφράζεται δε ως εξής: Ομαδικότητα - Teamwork, Αδιαπραγμάτευτη Ηθική – Ethos, Διαρκή Μάθηση- Learning, Αριστεία-Excellence, Καινοτομία- Innovation και Υπευθυνότητα - Accountability.

Οι UNI-PHARMA & InterMed, αποτελούν μέλη του UN GLOBAL COMPACT του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, ενώ βρίσκονται επίσης στην ηγετική ομάδα των «The Most Top Sustainable Companies in Greece 2022».