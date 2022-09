Πληθωρισμός: Οδηγεί μακροπρόθεσμα τις μετοχές υψηλότερα

Shutterstock

Φαίνεται ευρέως αποδεκτό ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός αποτελεί πρόβλημα για την αγορά και ότι όσο περισσότερο διαρκεί αυτό το πρόβλημα, τόσο πιο δύσκολο είναι για τους επενδυτές να το αγνοήσουν. Ως αποτέλεσμα, ο μακροχρόνιος πληθωρισμός θεωρείται καταλύτης για τη μείωση των μετοχικών αξιών. Παρόλα αυτά, δύσκολα αυτό συμβαίνει μακροπρόθεσμα.

Πρώτα απ' όλα, ας πούμε ότι υπάρχει πολλή αλήθεια στην προσδοκία ότι βραχυπρόθεσμα, ο υψηλός πληθωρισμός μπορεί να καταστρέψει τις τιμές των μετοχών.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα τουλάχιστον 2 πραγμάτων:

Ο υψηλότερος πληθωρισμός ακολουθείται από υψηλότερα επιτόκια

Τα υψηλότερα επιτόκια οδηγούνται τόσο από τις κεντρικές τράπεζες που προσπαθούν να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό αυξάνοντας τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αναφοράς όσο και επειδή τα ομόλογα γίνονται όλο και πιο μη ελκυστικά για τους επενδυτές, λόγω της μείωσης των πραγματικών επιτοκίων απόδοσης (βαθιά αρνητικά, στην πραγματικότητα).

Η πώληση ομολόγων (ή η έλλειψη αγοράς), με τη σειρά της, δημιουργεί χαμηλότερες τιμές ομολόγων. Οι χαμηλότερες τιμές ομολόγων για παρόμοια κουπόνια οδηγούν σε υψηλότερα επιτόκια.

Για τις μετοχές, τα υψηλότερα επιτόκια έχουν δύο σημαντικές συνέπειες:

• Πρώτον, τα ομόλογα γίνονται περισσότερο μια εναλλακτική για τις μετοχές, καθώς έχουν πλέον υψηλότερες αποδόσεις. Πράγματι, για χρόνια το There Is No Alternative (Δεν υπάρχει εναλλακτική) ήταν ακόμη και μια από τις διατριβές που διατυπώθηκαν για να εξηγήσουν γιατί καμία αποτίμηση δεν ήταν πολύ υψηλή, για να αγοράσει κάποιος μετοχές. Καθώς τα επιτόκια αυξάνονται, εμφανίζεται μια εναλλακτική λύση.

• Δεύτερον, η αποτίμηση των μετοχών δέχεται πιέσεις. Τα επιτόκια είναι το κλειδί για την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών. Εάν τα επιτόκια είναι υψηλότερα, τότε οι μελλοντικές ταμειακές ροές έχουν μικρότερη αξία. Έτσι, τα πολλαπλάσια της αγοράς συστέλλονται παρουσία υψηλότερων επιτοκίων. Τα χαμηλότερα πολλαπλάσια της αγοράς για τα ίδια (ή χαμηλότερα) κέρδη οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές των μετοχών.

Ένα άλλο πρόβλημα από τον υψηλό πληθωρισμό είναι ότι, οι τομείς δεν το αισθάνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ορισμένοι κλάδοι μπορούν να μεταφέρουν τον πληθωρισμό στους πελάτες τους. Άλλοι δεν μπορούν. Ορισμένοι κλάδοι βρίσκονται σε ξένες αγορές (όπως οι παραγωγοί εμπορευμάτων), ενώ κλάδοι που εξαρτώνται από τις εισροές εμπορευμάτων μπορούν να είναι παράκτιες.

Ο πληθωρισμός μπορεί επίσης να γίνει αισθητός πιο γρήγορα από ότι μετακυλίεται. Οι αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές μπορεί να χρειαστούν χρόνο για να απορροφηθούν ενώ ο καταναλωτής προσαρμόζει τα πρότυπα αγορών του. Το κόστος εισροών μπορεί να αυξηθεί πιο γρήγορα και να οδηγήσει σε πιέσεις του περιθωρίου.

Από αυτές τις δύο οπτικές γωνίες, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο υψηλός πληθωρισμός δημιουργεί αμέσως ένα σημαντικό "αντίθετο άνεμο" για την αγορά. Ειδικά, φυσικά, αν η αγορά είναι πολύ ακριβή πηγαίνοντας σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο πληθωρισμού - όπως είναι για παράδειγμα η αγορά των ΗΠΑ.

Γιατί ο πληθωρισμός δεν οδηγεί απαραίτητα σε χαμηλότερες τιμές των μετοχών;

Διότι το αντίθετο - οι υψηλότερες τιμές των μετοχών - μπορεί στην πραγματικότητα να είναι το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα από τον πολύ υψηλό, παρατεταμένο πληθωρισμό.

Γιατί; Γιατί τα έσοδα, τα κέρδη και οι τιμές των μετοχών είναι «ονομαστικές πραγματικότητες».

Αυτο σημαίνει ότι όσο περνάει ο καιρός, καθώς οι αγορές σταθεροποιούνται σε ΚΑΠΟΙΑ αποτίμηση πολλαπλάσια, και τα περιθώρια σταθεροποιούνται επίσης σε κάποιο επίπεδο, τότε καθώς ο πληθωρισμός διατρέχει τις καταστάσεις κερδών και ζημιών όλων των εταιρειών συγκεντρωτικά, τα προκύπτοντα κέρδη αυξάνονται και υψηλότερα σε ονομαστικούς όρους.

Δεδομένου ότι τα πολλαπλάσια της αποτίμησης δεν μπορούν να καταρρεύσουν για πάντα, κάποια στιγμή η αγορά ωθείται αναγκαστικά υψηλότερα από τον πληθωρισμό.

Αυτό παρατηρείται συνήθως σε υπερπληθωριστικές καταστάσεις, όπου οι αγορές μετοχών συνήθως εκρήγνυνται υψηλότερα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο μηχανισμός που διογκώνει τα έσοδα και τα κέρδη, εάν οι τιμές ανεβαίνουν πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα κατακλύζει την πολλαπλή συμπίεση του περιθωρίου και της αποτίμησης.

Το ίδιο που συμβαίνει με τον υπερπληθωρισμό, συμβαίνει και με τον υψηλό πληθωρισμό. Είναι απλώς ένα πιο αργό, αλλά παρόμοιο τελικό αποτέλεσμα. Πράγματι, ένα μεγάλο μέρος της τεράστιας πορείας του χρηματιστηρίου τον περασμένο αιώνα είναι απλώς ο πληθωριστικός μηχανισμός που λειτουργεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο υψηλός πληθωρισμός απλώς συμπιέζει αυτό το αποτέλεσμα.

Οι μετοχές αντισταθμίζουν τον πληθωρισμό

Οι μετοχές αποτελούν αντιστάθμιση πληθωρισμού. Αυτό συμβαίνει, παρόλο που μπορούν να έχουν αρχικά κακή απόδοση σε μια περίοδο πληθωρισμού, καθώς μπορεί επίσης να συρρικνωθούν πολλαπλάσια τα περιθώρια κέρδους, κάτι που είναι αναμενόμενο.

Άλλωστε, τα αποθέματα είναι απαιτήσεις για παραγωγικές διαδικασίες και περιουσιακά στοιχεία. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν μερική ιδιοκτησία σε εταιρείες που παράγουν πράγματα. Και φυσικά, πληθωρισμός είναι η αύξηση των τιμών αυτών που πουλάνε αυτές οι εταιρείες.

Εάν κατέχετε το 1/1000 μιας εταιρείας που παράγει ένα δισεκατομμύριο μήλα, μετά από τεράστιο πληθωρισμό 1000%, θα εξακολουθείτε να έχετε κατά προσέγγιση την οικονομική αξία του κέρδους από την παραγωγή 1 εκατομμυρίου μήλων, ακόμα κι αν το μήλο είναι τώρα 10 φορές πιο ακριβό. Εκφρασμένο στο νέο, υποτιμημένο, νόμισμα, αυτή η οικονομική αξία θα αντιπροσωπεύει απλώς πολύ περισσότερο νόμισμα.

Συμπερασματικά, με την πάροδο του χρόνου, ο πληθωρισμός παράγει υψηλότερες ονομαστικές αξίες. Υψηλότερες ονομαστικές τιμές πώλησης, έσοδα και κέρδη. Ως εκ τούτου, με την πάροδο του χρόνου, ο πληθωρισμός παράγει επίσης υψηλότερους χρηματιστηριακούς δείκτες, όχι χαμηλότερους.

Βραχυπρόθεσμα βεβαίως, ο πληθωρισμός μπορεί να προκαλέσει σοκ στις ονομαστικές τιμές των μετοχών, καθώς αυτές προσαρμόζονται σε χαμηλότερα πολλαπλάσια αποτίμησης πολύ πιο γρήγορα από ότι διογκώνονται τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη. Ωστόσο, αυτό είναι ένα βραχυπρόθεσμο φαινόμενο και η συμβολή του πληθωρισμού στις ονομαστικές τιμές των μετοχών (το μόνο είδος που υπάρχει) είναι θετική με την πάροδο του χρόνου.

Τέλος, όσο υψηλότερος είναι ο πληθωρισμός, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να υπερκαλύψει την αρχική καθοδική προσαρμογή της αποτίμησης. Στο σημείο εκκίνησης, πράγματι οι επενδυτές βλέπουν αρνητικές αποδόσεις σε πραγματικούς όρους, αλλά μακροπρόθεσμα τα πράγματα αλλάζουν.

Αυτός ο χαρακτήρας του πληθωρισμού, όταν πρόκειται για την επίδρασή του στις τιμές των μετοχών, συχνά ξεχνιέται.