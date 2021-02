«Όχι» Μπάιντεν στην άρση κυρώσεων στο Ιράν 

Αποφασισμένος να διατηρήσει τις κυρώσεις που είχε επιβάλει η προηγούμενη διοίκηση Τραμπ στο Ιράν, εμφανίστηκε σήμερα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, αν πρώτα η Τεχεράνη δεν σταματήσει να εμπλουτίζει ουράνιο.

Ο Μπάιντεν έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο "Face the Nation" του CBS News λίγες ώρες μετά τη δήλωση του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ο οποίος υποστήριξε ότι δεν θα δώσει ποτέ εντολή να σταματήσει ο εμπλουτισμός του ουρανίου, αν πρώτα δεν αρθούν οι κυρώσεις.

