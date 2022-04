ΟΑΣΕ και Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: «Σκηνή εγκλήματος» η Ουκρανία

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), ο Βρετανός Καρίμ Καν, χαρακτήρισε την Ουκρανία «σκηνή εγκλήματος» στη διάρκεια σημερινής επίσκεψής του στην Μπούκα, κοντά στο Κίεβο.

«Η Ουκρανία είναι μια σκηνή εγκλήματος. Είμαστε εδώ επειδή μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι διαπράττονται εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου. Οφείλουμε να διαπεράσουμε την ομίχλη του πολέμου για να φθάσουμε στην αλήθεια», δήλωσε ο εισαγγελέας στη διάρκεια επίσκεψής του σ' αυτή την πόλη, όπου εκατοντάδες άμαχοι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, βρέθηκαν νεκροί μετά την αποχώρηση των Ρώσων που την είχαν καταλάβει.

Εν τω μεταξύ,στοιχεία για άμεση στόχευση αμάχων, επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις, βιασμούς, εκτελέσεις, λεηλασίες και αναγκαστική απέλαση αμάχων στη Ρωσία, προκύπτoυν από την έκθεση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), όπως αναφέρει στην εισήγηση του ο Αμερικανός απεσταλμένος στον Οργανισμό, Μάικλ Κάρπεντερ.

«Η αποστολή βρήκε ξεκάθαρα μοτίβα παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις ρωσικές δυνάμεις», όπως εξήγησε ενώ προσθέτει ότι η έκθεση καταγράφει πολλές ιδιαίτερα καταστροφικές επιθέσεις, όπως η επίθεση της 9ης Μαρτίου που έπληξε το Μαιευτήριο και το Νοσοκομείο Παίδων της Μαριούπολης, καθορίζοντας ότι το νοσοκομείο καταστράφηκε από ρωσικό χτύπημα.

«Η αποστολή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η επίθεση ήταν σκόπιμη, χωρίς καμία αποτελεσματική προειδοποίηση, και ως εκ τούτου συνιστά «σαφή παραβίαση του ΔΑΔ» - διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου - και «έγκλημα πολέμου». Ενώ η ρωσική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς, η αποστολή απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.», αναφέρει χαρακτηριστικά στην εισήγηση του ο Αμερικανός απεσταλμένος.

«Η έκθεση του Μηχανισμού της Μόσχας του ΟΑΣΕ που δημοσιεύτηκε σήμερα εντόπισε "ξεκάθαρα μοτίβα παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από ρωσικές δυνάμεις». Σε αρκετά σημεία περιγράφει λεπτομερώς περιπτώσεις όπου μπορεί να έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», αναφέρει σε μήνυμά της η αμερικανική αποστολή στον ΟΑΣΕ.

The OSCE Moscow Mechanism report published today found “clear patterns of international humanitarian law violations by 🇷🇺forces”.In several places it details instances in which war crimes & crimes against humanity may have been committed. #StandWithUkraine https://t.co/nJwwoDZ86l pic.twitter.com/QXMPbNtON8