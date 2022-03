Ιndependent: Ο Ζελένσκι ζήτησε από Μπάιντεν να μην επιβάλλει κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τζον Μπάιντεν να μην επιβάλει κυρώσεις στον Ρομάν Αμπράμοβιτς καθώς ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης της Τσέλσι μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει στις ρωσικές ειρηνευτικές συνομιλίες, αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα Ιndependent επικαλούμενη έκθεση που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ήταν έτοιμο να επιβάλει κυρώσεις στον Ρώσο ολιγάρχη νωρίτερα αυτό το μήνα μαζί με τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δόθηκε εντολή από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

The U.S. hasn’t sanctioned Russian oligarch Roman Abramovich because Ukraine’s President Zelensky said he's acting as a go-between in peace talks with Russia, people familiar with the plans said https://t.co/FBpRiVMm4p