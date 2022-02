Ο Ζελένσκι υπέγραψε το αίτημα ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Στην υπογραφή του αιτήματος για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την είδηση γνωστοποίησε ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου Αλεξέι Σορόκιν ενώ δημοσίευσε και σχετική φωτογραφία.

⚡️Zelensky has signed an official request to join the European Union. pic.twitter.com/5maLd8kESz