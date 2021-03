Ο Τσιτσιπάς έτοιμος να προσπεράσει τον Φέντερερ

Ενα βήμα πριν από την άνοδο του στην κορυφαία πεντάδα του κόσμου, για τρίτη φορά στην καριέρα του, είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 22χρονος τενίστας αντιμετωπίζει την Πέμπτη (4/3) τον Χούμπερτ Χούρκατς για τη φάση των «16» του ATP 500 του Ρότερνταμ και με νίκη θα φτάσει στην οκτάδα, οπότε θα προσπεράσει στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης τον σπουδαίο Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετός παραμένει εκτός κορτ εδώ και έναν χρόνο, με στόχο να επιστρέψει άμεσα στους αγώνες.

Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2019, λίγο πριν συμπληρώσει τότε τα 21 του. Είχε πλασαριστεί στο Νο 5 του κόσμου και τον Οκτώβριο του 2020, ως αποτέλεσμα της παρουσίας του στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός. Ο Ελληνας τενίστας ξεπέρασε δύσκολα στους «32» του Ρότερνταμ τον 28χρονο Λευκορώσο, Εγκόρ Γκερασίμοφ (Νο 78 στην παγκόσμια κατάταξη), με 2-0 σετ.

Grinding out the W 💪@steftsitsipas gets it done with a 7-6(4), 7-5 victory over Gerasimov. pic.twitter.com/X0SMpIw0gw