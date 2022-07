Ο τρίτος θερμότερος Ιούνιος στην ιστορία - Σχεδόν η μισή έκταση της ΕΕ σε κίνδυνο ξηρασίας

Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία για τον Ιούνιο του 2022 ήταν περίπου 0,32ºC υψηλότερη από τον μέσο όρο 1991-2020, γεγονός που τον καθιστά τον 3ο θερμότερο Ιούνιο στην ιστορία, σύμφωνα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Copernicus που επικαλείται η Κομισιόν σε tweet της κάνοντας κρούση για την κλιματική αλλαγή που, όπως επισημαίνει, μας επηρεάζει όλους.

The global average temperature for June 2022 was about 0.32ºC higher than the 1991-2020 average, which makes it the 3rd warmest June on record, according to data from @CopernicusECMWF.



Climate change affects us all. So we must maintain our ambitious climate goals.#EUGreenDeal pic.twitter.com/yXiEdTBVe6