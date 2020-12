ΗΠΑ - Κυβερνοεπίθεση: Ο Τραμπ υποβαθμίζει την υπόθεση, καθώς και τον ρόλο της Ρωσίας σε αυτήν

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter την μεγάλη κυβερνοεπίθεση που είχε ως στόχο τις Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό του των Εξωτερικών, προήλθε πιθανότατα από τους Ρώσους.

«Η κυβερνοεπίθεση είναι πολύ πιο σημαντική στα μέσα των +Fake News+ παρά στην πραγματικότητα. Ολα είναι υπό έλεγχο. Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία, είναι το σύνθημα που έρχεται κατά προτεραιότητα όταν συμβαίνει κάτι. Μπορεί να ήταν η Κίνα (μπορεί!)», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....