Ο Τραμπ δεν ήθελε να φύγει από τον Λευκό Οίκο μετά τις εκλογές του 2020

Shutterstock

Κάθετος στην απόφασή του να μην αποχωρήσει από το Λευκό Οίκο ήταν ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου 2020, διατείνοντας ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκλεψε τις εκλογές, και εκείνος (σ.σ Τραμπ) ήταν ο πραγματικός νικητής. «Δεν θα φύγουμε ποτέ» και «Πώς μπορείς να φύγεις όταν κέρδισες εκλογές;» ήταν οι φράσεις που επαναλάμβανε σε στενούς του συνεργάτες, όπως σημειώνει η ρεπόρτερ των New York Times, Maggie Haberman, στο βιβλίο της «Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορεί στις 4 Οκτωβρίου.

Η Maggie Haberman κάλυπτε τα τεκταινόμενα γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ ήδη από το 2016, οπότε και ο Τραμπ είχε ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Όπως αναφέρει το CNN, η Haberman σημειώνει στο βιβλίο της ότι ο Τραμπ άρχισε να αναγνωρίζει την ήττα του στις εκλογές μετά τη διεξαγωγή τους, ζητώντας μάλιστα από τους συμβούλους του να του πουν τι πήγε στραβά, παρηγορώντας έναν από εκείνους ότι «κάναμε το καλύτερο δυνατό».

Η διάθεσή του ωστόσο άλλαξε, και αίφνης ενημέρωσε τους βοηθούς του ότι δεν είχε πρόθεση να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο στα τέλη Ιανουαρίου 2021, οπότε και ο Μπάιντεν θα αναλάμβανε την εξουσία.

Η αποκάλυψη της Maggie Haberman συμπίπτει χρονικά με έρευνα που διεξάγουν ερευνητές στη Βουλή των ΗΠΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την 6η Ιανουαρίου 2021, οπότε και ταραξίες υπέρ του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Επί του θέματος, η επίλεκτη επιτροπή της Βουλής σχεδιάζει περισσότερες ακροάσεις και μια τελική έκθεση αυτό το φθινόπωρο, ενώ οι ομοσπονδιακοί ερευνητές επιδόθηκαν πρόσφατα σε αρκετούς πρώην βοηθούς του Τραμπ με κλητεύσεις.