Ο «Σούπερμαν» Τζίτζι Μπουφόν επέστρεψε στο σπίτι του

Η «σκιά» του πλανάται ακόμη πάνω από τα γκολπόστ, ακόμη και στα 43 χρόνια του. Τη μέρα που στην ποδοσφαιρική Ευρώπη έγινε γνωστό πως ο νέος σταρ πορτιέρο της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, θα συμφωνήσει με την Παρί Σ.Ζ. για πενταετές συμβόλαιο (αντί δέκα εκατ. ευρώ ετησίως!), ο «απερχόμενος βασιλιάς» των δοκαριών βρήκε τρόπο να στρέψει και πάλι πάνω του τα βλέμματα. Ο 43χρονος Τζιανλουίτζι Μπουφόν ανακοίνωσε προ εβδομάδων πως αποχωρεί για δεύτερη φορά από τη Γιουβέντους και ξεκαθάρισε πως πρόθεσή του είναι να συνεχίσει να παίζει.

Η αγωνία για τη νέα ομάδα του ολοκληρώθηκε και απαντήθηκε την Πέμπτη (17/6) και αφορούσε την... πρώτη ομάδα του. Ο Τζίτζι Μπουφόν, όπως είχε ακολουθήσει και τον υποβιβασμό της «Γιούβε» για το σκάνδαλο στημένων αγώνων, συμφώνησε να γυρίσει στην Πάρμα, 20 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση ως γηπεδούχος στο «Ενιο Ταρντίνι» και 25 μετά το ντεμπούτο του με τον σύλλογο! Επιθυμία του, όπως τόνισε ο ίδιος, είναι «να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει στη Serie A» και η ιστορική δική του επιστροφή έγινε με κινηματογραφικό τρόπο.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX