Ο Σόλα Σόρταϊρ δεν έχει πει ακόμη το (σωστό) όνομά του

Το βράδυ της 2ας Φεβρουαρίου, ο μικρός Σόλα στάθηκε μπροστά στην τούρτα γενεθλίων που είχε πάνω της 17 κεράκια. Εκείνο που σκέφτηκε να ευχηθεί, πέρασε μάλλον και από το μυαλό των λίγων συγγενών που ήταν μαζί του. Ο νεαρός παίκτης των ακαδημιών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έσκυψε να τα σβήσει και θαρρεί κανείς ότι πριν καν σηκωθεί, η ευχή είχε πραγματοποιηθεί... Το βράδυ της Κυριακής (20/2) το μοναδικό πράγμα που θα μπορούσε να κάνει καλύτερη τη «σκηνή» στο «θέατρο των ονείρων», θα ήταν ένα κατάμεστο «Ολντ Τράφορντ».

Ακόμη και μπροστά σε άδειες εξέδρες, όμως, ο Σόλα Σόρταϊρ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα των «κόκκινων διαβόλων», μπαίνοντας στο ματς στη θέση του Μάρκους Ράσφορντ στο 89΄. Αγωνίστηκε για ένα νευρικό τρίλεπτο, αλλά σημασία έχει η αρχή. Σε ηλικία 17 ετών και 18 ημερών έγινε ο 7ος νεαρότερος παίκτης στην ιστορία της αγγλικής ομάδας και ο 2ος στα χρόνια της Πρέμιερ Λιγκ. Το σχετικό ρεκόρ ανήκει στον Ανχελ Γκόμες, που είχε παίξει με την κόκκινη φανέλα σε ηλικία 16 ετών, 8 μηνών και 20 ημερών.

Ο Σόρταϊρ, γεννημένος στη Νιγηρία αλλά μεγαλωμένος στην Αγγλία έγινε ο 240ος παίκτης που από τα τμήματα υποδομής της Γιουνάιτεντ φτάνει ως την πρώτη ομάδα! Εχει μάθει, μαλιστα, από μικρός να... τα βάζει με μεγαλύτερους. Κατέχει το ρεκόρ στην ιστορία του UEFA Youth League (το Champions League νέων), καθώς τη σεζόν 2018-2019 αγωνίστηκε εναντίον της Βαλένθια σε ηλικία 14 ετών, 10 μηνών και 14 ημερών, κόντρα σε 19χρονους αντιπάλους.

