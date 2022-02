Ο Ρώσος πρέσβης «απειλεί» την Κύπρο για τη συμμετοχή της στις κυρώσεις της ΕΕ

Ο Ρώσος πρέσβης στην Κύπρο «απειλεί» σε συνέντευξή του την χώρα σχολιάζοντας τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Μόσχας.

Συγκεκριμένα, ο πρέσβης Στάνισλαβ Οσάτσι ανέφερε: «Νομίζω ότι πυροβολούν τα πόδια τους οι Ευρωπαίοι. Από που θα έχουν φυσικό αέριο, πετρέλαιο, σιτάρι; Πώς θα έχει η Κύπρος Ρώσους τουρίστες; Δεν θα έρθουν. Στην Τουρκία θα πάνε. Το θέλετε; Θα ξοδέψουν τα χρήματά τους εκεί. Καλοκαίρι έρχεται. Εσείς κλείσατε τον εναέριο χώρο της Κύπρου. Πυροβολήσατε τα πόδια σας. Και εμείς δεν θέλουμε να γίνει αυτό». Σε αυτές τις δηλώσεις προέβη, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ρωσίας στην Κύπρο.



Ο πρέσβης εξέφρασε ακόμη τη θέση πως τα σχέδια της Ρωσίας δεν περιλαμβάνουν την κατάληψη ουκρανικών εδαφών, αλλά την προστασία Ρώσων πολιτών στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ.

#Russian Ambassador to Cyprus openly threatened #Cyprus in an interview with a local media outlet. Unbelievable! #Ukraine #Russia pic.twitter.com/tTS8vxPFaH