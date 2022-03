Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την περιοχή γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία πήραν τον έλεγχο της περιοχής γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο στην πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

Σε δήλωσή του, ο Γκρόσι γνωστοποίησε πως Ρώσοι διπλωμάτες στη Βιέννη πληροφόρησαν τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας για το ότι οι εργαζόμενοι στη μονάδα συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους, ενώ η ραδιενέργεια «παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα».

Σε επίσημη επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή με ημερομηνία 1 Μαρτίου, η Μόνιμη Αποστολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Βιέννη ανέφερε επίσης ότι το προσωπικό του εργοστασίου συνέχισε «το έργο του για την παροχή πυρηνικής ασφάλειας και την παρακολούθηση της ακτινοβολίας σε κανονικό τρόπο λειτουργίας. Τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά».

Νωρίτερα, την 1η Μαρτίου, η Ουκρανία ενημέρωσε τον ΙΑΕΑ ότι όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί της παρέμειναν υπό τον έλεγχο του εθνικού φορέα εκμετάλλευσης. Σε μια ενημέρωση σήμερα το πρωί, η Κρατική Ρυθμιστική Επιθεώρηση Πυρηνικών της Ουκρανίας (SNRIU) δήλωσε ότι διατηρεί επικοινωνίες με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας και ότι οι πυρηνικοί σταθμοί συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά.

Το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και διαθέτει τους έξι από τους 15 πυρηνικούς αντιδραστήρες της Ουκρανίας.

Υπάρχουν αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες ουκρανοί πολίτες, νωρίτερα μπλόκαραν τους δρόμους που οδηγούν στο εργοστάσιο, ενώ υπήρχαν αναφορές το πρωί της Τετάρτης πως Ρώσοι αλεξιπτωτιστές με 20 ελικόπτερα είχαν πετάξει από την περιοχή Μικολάιβ προς την πόλη Βοζνεσένκ,στην περιοχή όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός.

