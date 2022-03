Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε περιοχές της Μαριούπολης - Συνεχείς απώλειες στους Ρώσους

Ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει κάποιες συνοικίες της Μαριούπολης στη νότια Ουκρανία, μια πόλη την οποία πολιορκούν εδώ και ημέρες, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας Ίγκορ Κονασένκοφ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ρωσικός στρατός έχει καταστρέψει 2.911 ουκρανικές στρατιωτικές υποδομές από την έναρξη του πολέμου.

Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας κάνει λόγο για «αξιοσημείωτη μείωση της συνολικής ρωσικής αεροπορικής δραστηριότητας», καθώς και για «αναπάντεχη αποτελεσματικότητα και αντοχή», αναφερόμενο στις ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

- Η μεγάλη ρωσική φάλαγγα βορειοδυτικά του Κιέβου έχει σημειώσει μικρή πρόοδο μέσα σε μια εβδομάδα και υφίσταται συνεχείς απώλειες από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις

- Υπήρξε μια αξιοσημείωτη μείωση στη συνολική ρωσική αεροπορική δραστηριότητα πάνω από την Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες, πιθανότατα λόγω της απροσδόκητης αποτελεσματικότητας και αντοχής των ουκρανικών δυνάμεων αεράμυνας.

- Η Ρωσία έχει αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία παρά τις προηγούμενες δημόσιες διαβεβαιώσεις από τον Πρόεδρο Πούτιν ότι δεν θα το κάνει. Καθώς τα θύματα αυξάνονται, ο Πρόεδρος Πούτιν θα αναγκαστεί να αντλήσει από όλες τις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις και άλλες πηγές για να αντικαταστήσει τις απώλειές του.

