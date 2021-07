Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον πραγματοποιήσε με επιτυχία την πρώτη επιβατική πτήση στο διάστημα

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη επιβατική πτήση προς το διάστημα μέσω της Virgin Galactic, επιστρέφοντας με ασφάλεια στη Γη και «πιάνοντας» παράλληλα ένα σημαντικό ορόσημο για την ανθρωπότητα σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν δεκαεπτά χρόνια.

Πρόκειται για ένα ταξίδι που ο Μπράνσον ανέκαθεν ονειρευόταν και το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για το διαστημικό τουρισμό. Το αεροπλάνο, που μεταφέρει το διαστημικό σκάφος του Μπράνσον, απογειώθηκε γύρω στις 08:40 (17:40 ώρα Ελλάδας) από τη βάση Spaceport America στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού.

To σκάφος πήρε ύψος για περίπου πενήντα λεπτά της ώρας και στη συνέχεια αποσπάστηκε το διαστημικό σκάφος που είναι προσκολημένο στο κύτος του –μέσα στο οποίο βρίσκονταν ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, τρεις άλλοι επιβάτες και δύο πιλότοι.

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον γίνεται έτσι ο πρώτος που κάνει το ταξίδι αυτό χάρη σε ένα κινητήρα ο οποίος αναπτύχθηκε από μια εταιρεία που ο ίδιος ίδρυσε το 2004. Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος πρόκειται να πετάξει στο διάστημα στις 20 Ιουλίου.

Η εταιρεία έκανε για πρώτη φορά ζωντανή μετάδοση της πτήσης, με συνεχή ροή στα social media.

Μετά τη σημερινή πτήση, η Virgin Galactic προβλέπει να πραγματοποιήσει άλλες δύο δοκιμαστικές πτήσεις και στις αρχές του 2022 θα αρχίσουν οι τακτικές εμπορικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία φιλοδοξεί να πραγματοποιεί μεσοπρόθεσμα 400 πτήσεις το χρόνο από το Speaceport America.

Περίπου 600 εισιτήρια έχουν ήδη πωληθεί σε ανθρώπους από 60 διαφορετικές χώρες --περιλαμβανομένων διασημοτήτων του Χόλιγουντ-- έναντι 200.000 έως 250.000 δολαρίων έκαστο.

I've always been a dreamer. This July our dream will become a reality. https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 @VirginGalactic pic.twitter.com/QiczQypiSE