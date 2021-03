Ο ρατσισμός πίσω από τον αποκλεισμό των Ρέιντζερς από τη Σλάβια

Την παρέμβαση της UEFA για τη φερόμενη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Γκλεν Καμαρά στο 87ο λεπτό του επαναληπτικού των «16» του Europa League με τη Σλάβια Πράγας ζητούν οι Ρέιντζερς. Ο Φινλανδός αμυντικός της ομάδας της Γλασκόβης κατήγγειλε ότι ο αντίπαλος μπακ, Οντρεϊ Κουντέλα, πλησίασε στο αυτί του και, καλύπτοντας το στόμα του, ξεστόμισε μία προσβλητική φυλετική αναφορά. Ο 25χρονος Καμαρά φαίνεται στα βίντεο του ματς να αντιδρά αμέσως και να φωνάζει «ρατσιστής!» προς τον διαιτητή.

Glen Kamara was heard shouting ‘Racist Racist’ at the touch line by the BT Sport commentary team pic.twitter.com/nHqXv8ircc