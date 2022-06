Ο Πούτιν στην επέτειο για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - Το μήνυμα της Μόσχας

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόκειται να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις μνήμης για την ημέρα κατά την οποία οι δυνάμεις της Ναζιστικής Γερμανίας του Χίτλερ εισέβαλαν στη Σοβιετική Ένωση στις 22 Ιουνίου 1941.

Η ημερομηνία είναι σημαντική στη Ρωσία και είναι γνωστή ως «Ημέρα Μνήμης και Θλίψης». «Οι ναζί το 1941, όπως και σήμερα, έστησαν προβοκάτσιες», διαμηνύει η Μόσχα.

«Οι ναζί δυσφημούν το κράτος μας»

Με αφορμή τον εορτασμό της επετείου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε έγγραφα που χρονολογούνται από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τα οποία η Γερμανία σκόπευε να ισχυριστεί ότι ο σοβιετικός στρατός βομβάρδιζε εκκλησίες και νεκροταφεία για να δικαιολογήσει την εισβολή της.

«Όπως και σήμερα, το 1941, οι Ναζί έστησαν προβοκάτσιες για να δυσφημήσουν το κράτος μας», σχολιάζει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και προσθέσει: «Η 22η Ιουνίου είναι μια από τις πιο τραγικές ημερομηνίες στη ρωσική ιστορία - Ημέρα Μνήμης και Πένθους. Σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια ξεκίνησε ο Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος. Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο θα τελεστεί στον Κεντρικό Καθεδρικό Ναό των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων».

▪️June 22 is one of the most tragic dates in Russian history - Memorial and Mourning Day. On this day 81 years ago, the Great Patriotic War began.

A divine liturgy and a memorial service will be held in the Main Cathedral of the Russian Armed Forces.

📽 🇷🇺Ministry of Defence pic.twitter.com/4YYuMYXKCD