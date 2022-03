Ο Πούτιν χάνει τον βασικό του σύμμαχο στην ΕΕ, αφού ο Όρμπαν του «γυρνάει την πλάτη»

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, μακροχρόνιος σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε μια εβδομάδα ανατροπών και πολιτικών υποχωρήσεων, μεταδίδει το CNBC.

Αφού η Ρωσία αναγνώρισε την περασμένη εβδομάδα επίσημα τις «δημοκρατίες» των Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, η ΕΕ ξεκίνησε τις εργασίες για έναν πρώτο γύρο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Όμως υπήρχε μια σημαντική ανησυχία στις Βρυξέλλες: Θα τις εγκρίνει η Ουγγαρία και ο εθνικιστής ηγέτης της Όρμπαν;

Αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο CNBC την περασμένη εβδομάδα ότι αυτή ήταν μια σημαντική στιγμή για τον Όρμπαν να δείξει αν ήταν πιστός στη Ρωσία ή στην ΕΕ.

Η απάντηση του Όρμπαν

Μερικές ημέρες αργότερα η απάντηση του Όρμπαν εξέπληξε πολλούς πολιτικούς εμπειρογνώμονες και χαιρετίστηκε από τις Βρυξέλλες.

«Είναι σημαντικό ότι η Ουγγαρία προώθησε την ενότητα της ΕΕ», δήλωσε την Τρίτη στο CNBC ένας άλλος αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος επίσης προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο Όρμπαν έχει συχνά καυχηθεί για τη στενή σχέση του με τον Πούτιν. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Όρμπαν αναφέρθηκε στο πώς συνεργάστηκαν τα τελευταία 13 χρόνια, σύμφωνα με το Politico.

Οι στενοί δεσμοί τους παρατηρήθηκαν, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Η Ουγγαρία έγινε η πρώτη χώρα της ΕΕ που αγόρασε ρωσικό εμβόλιο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εγκριθεί από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές.

Υπήρξαν επίσης εμπορικές και ενεργειακές συμφωνίες. Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ουγγαρία αύξησε το μερίδιο των εισαγωγών της σε ρωσικό φυσικό αέριο, από 9,070 εκατ. κυβικά μέτρα το 2010 στο υψηλό επίπεδο των 17,715 εκατ. κυβικών μέτρων το 2019, σύμφωνα με την Eurostat.

Αλλά ο Όρμπαν έχει επιλέξει, μέχρι στιγμής, την ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και έχει γυρίσει την πλάτη στον Πούτιν.

Η κυβέρνησή του ανακοίνωσε ότι η Ουγγαρία θα υποδεχθεί Ουκρανούς πρόσφυγες και υποστηρίζει επίσης την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ. Αυτό συμβαίνει επιπλέον ότι έχει εγκρίνει, μαζί με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, σκληρές κυρώσεις κατά των Ρώσων ολιγαρχών και της ρωσικής οικονομίας.

«Ο Όρμπαν είναι καιροσκόπος. Πολύ λίγα θα κέρδιζε από το να συνταχθεί με τη Ρωσία αυτές τις μέρες. Η μελλοντική υποστήριξη από τον Πούτιν είναι πολύ αβέβαιη και μπορεί να μη βρει υποστήριξη από τους ψηφοφόρους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συμφωνεί με τις κυρώσεις», δήλωσε στο CNBC ο Daniel Gros, συνεργάτης στο think tank CEPS.

«Θέλει να είναι ένας σεβαστός ηγέτης και αισθάνεται ότι ο πληθυσμός του δε θέλει να έχει μια διαμάχη με την ΕΕ», δήλωσε ο Gros.

Εν όψει εκλογών

Ο Όρμπαν βρίσκεται αντιμέτωπος με εκλογές στις 3 Απριλίου και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κούρσα θα είναι αμφίρροπη απέναντι στο κόμμα της αντιπολίτευσης.

Η Katalin Cseh, Ουγγαρέζα βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωσε την Τετάρτη στο CNBC ότι ο Όρμπαν βρίσκεται σε «πολύ δύσκολη θέση επειδή προσπάθησε να πουλήσει την ιδέα ότι η Ρωσία είναι φιλική, αλλά η Ρωσία δεν είναι φιλική».

Ταυτόχρονα, οι Ούγγροι φαίνεται να είναι υπέρ της ΕΕ. Μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο έδειξε ότι πάνω από το 70% των ερωτηθέντων θεωρούν «δυσμενές» το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την ΕΕ, σύμφωνα με τη Statista.

Η Cseh πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές τι είδους πορεία θα ακολουθήσει ο Όρμπαν απέναντι στη Ρωσία αν επανεκλεγεί.

Ο Andrius Tursa, σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων Teneo, δήλωσε στο CNBC ότι όσοι ψήφισαν το κόμμα του Όρμπαν στην Ουγγαρία δεν είχαν προηγουμένως ενοχληθεί από τους στενούς δεσμούς του με τη Ρωσία, αλλά σημείωσε ότι τώρα θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν η κοινή γνώμη αλλάξει μετά την εισβολή.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η «πίεση από τους Ευρωπαίους» και το «απροσδόκητο μέγεθος» της ρωσικής επίθεσης πιθανότατα επηρέασαν την απόφαση του Όρμπαν να στηρίξει την ΕΕ. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η Ουγγαρία αντιτίθεται στη μεταφορά όπλων προς την Ουκρανία μέσω των συνόρων της.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ουγγαρίας έγραψε την Τρίτη στο Twitter ότι η χώρα δε στέλνει στρατιώτες ή όπλα στην Ουκρανία «διότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο Ουγγρικές ζωές».

