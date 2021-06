Ο Πάτρικ Σικ χρειαζόταν πάντα απλώς μία έμπνευση της στιγμής

Τα όνειρά του τα είχε «πλάσει» από νωρίς στο μυαλό του. Οι μυρωδιές στο ζαχαροπλαστείο του πατέρα του δεν στάθηκαν ικανές να του αλλάξουν γνώμη. Πριν καν την εφηβεία του, ο Πάτρικ Σικ δεν ήταν στην Πράγα ένα «παιδί μέσα σε μαγαζί με γλυκά», αλλά ένας ατίθασος πιτσιρικάς «εγκλωβισμένος» ωσότου του επιτραπεί να τρέξει στο χορτάρι των γηπέδων ποδοσφαίρου. Σε ηλικία οκτώ ετών αποφάσισε πως μόνο με αυτό θέλει να ασχοληθεί. Η λατρεία του για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ακόμη πιο έντονη τη φιλοδοξία του.

Οταν άλλα είδωλα, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, έγιναν πιο οικεία του, ο Τσέχος επιθετικός κράτησε μία εικόνα του «Μπεκς». Εκείνο το γκολ που ο παλαίμαχος Αγγλος σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε πετύχει στις 17 Αυγούστου 1996 κόντρα στην Ουίμπλεντον, με σουτ πίσω από τη σέντρα! Ο Σικ ήταν τότε μόλις οκτώ μηνών, αλλά από τη στιγμή που το είδε σε βίντεο, δεν το ξέχασε ποτέ. Σε πολλές προπονήσεις επιχείρησε να το «αντιγράψει». Η τέλεια «κόπια» του, όμως επετεύχθη στη μεγαλύτερη «σκηνή» στην καριέρα του Σικ.

Ο φορ της Μπάγερ Λεβερκούζεν είχε ήδη σκοράρει με εξαιρετική κεφαλιά στο 42΄, στην πρεμιέρα της Τσεχίας στο Euro 2020, το απόγευμα της Δευτέρας (14/6) στη Γλασκόβη. Το «αριστούργημά» του, όμως, το είχε φυλάξει για το δεύτερο ημίχρονο. Στο 52΄, πήρε τη μπάλα στη σέντρα, σήκωσε το κεφάλι και είδε τον Σκοτσέζο γκολκίπερ, Ντέιβιντ Μάρσαλ, μακριά από την εστία του. Αποφάσισε να το τολμήσει και με σουτ από τα 45,1 μέτρα πέτυχε το πιο μακρινό γκολ στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων!

Ηταν η στιγμή «του». Μπορούσε να την απολαύσει, για όλες τις άλλες στιγμές που θεωρεί ότι έχασε, άλλες λόγω συγκυρίας, άλλες λόγω ατυχίας και κάποιες εξαιτίας του χαρακτήρα του. Αρχισε να παίζει σε ηλικία 11 ετών στην ακαδημία της Σπάρτα Πράγας. Εναν χρόνο αργότερα, δεν δίστασε να διώξει τον πατέρα του από την εξέδρα, καθώς βαρέθηκε να ακούει τις παρατηρήσεις του! Στην πατρίδα του λένε πως το ταπεραμέντο του ήταν αυτό που δεν του επέτρεψε να παίξει νωρίτερα από τα 18 του στην πρώτη ομάδα. Το έκανε τον Μάιο του 2014 και το 2015 μετά παραχωρήθηκε δανεικός στη γειτονική Μποέμιανς.

Ακόμη και μετά το πρώτο επαγγελματικό «χαστούκι», δεν χαμήλωσε τόνους. Στην Πράγα τον θεωρούσαν «βεντέτα» που, επιπλέον, δεν σκόραρε και πολύ. Με τη Μποέμιανς πέτυχε οκτώ γκολ σε 27 αγώνες και αυτό ήταν αρκετό να πείσει τη Σαμπντόρια το 2016 να ξοδέψει τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει στη Γένοβα. Παρότι οι σχέσεις του με τον κόουτς Μάρκο Τζιαμπάολο δεν έδειχναν να είναι καλές, σκόραρε 11 φορές σε 32 παρουσίες. Το πιο υψηλό «σκαλοπάτι» της Serie A βρέθηκε ξαφνικά μπροστά του.

Είχε προηγηθεί ένα καλό Euro U21 με την Τσεχία, στα γήπεδα της Πολωνίας και ο συμπατριώτης του, Πάβελ Νέντβεντ, τεχνικός διευθυντής της; Γιουβέντους, πείστηκε να πληρώσει τη ρήτρα τω 30 εκατομμυρίων! Ο Πάτρικ Σικ, όμως, απέτυχε δύο φορές στις ιατρικές εξετάσεις, λόγω αρρυθμίας στην καρδιά... Η μετεγγραφή ακυρώθηκε και ο παίκτης «στιγματίστηκε» καθώς πολλές ομάδες άρχισαν να έχουν αμφιβολίες.

Η Ρόμα δεν φοβήθηκε και τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού, αλλά στην επόμενη διετία δεν δικαίωσε τους «τζιαλορόσι», με μόλις οκτώ γκολ σε 58 παρουσίες. Το 2019, ο συμπαίκτης του στη Ρόμα και άλλοτε πρωταθλητής με τη Βόλφσμπουργκ, Εντιν Τζέκο, τον συμβούλευσε να μετακομίσει στη Bundesliga. Ενας τραυματισμός στον αχίλλειο καθυστέρησε το ντεμπούτο του με τη Λειψία, όμως πρόλαβε να βρει δέκα φορές δίχτυα σε 22 ματς. Ο Τζεκο είχε δίκιο. Η εικόνα του είχε αποκατασταθεί.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Μπάγερ Λεβερκούζεν αποφάσισε να ανοίξει τον κουμπαρά της και να προσφέρει 26,5 εκατομμύρια στη Ρόμα, αποκτώντας τον Πάτρικ Σικ με πενταετές συμβόλαιο. Η κεκτημένη ταχύτητα τον βοήθησε να σκοράρει εννέα φορές σε 29 ματς. Στόχος του είναι να «ριζώσει» στο Λεβερκούζεν, ώστε να «σπάσει» το ρεκόρ διετίας που συνήθως μένει σε ένα μέρος. Από γυρολόγος έγινε βασικό «γρανάζι» της Εθνικής Τσεχίας και στην πρεμιέρα του Euro 2020 δεν μπήκε απλώς στα βιβλία των ρεκόρ της διοργάνωσης. Αλλά «εισέβαλε» και στην ποδοσφαιρική «αιωνιότητα» με το γκολ που ζήλεψε όταν το είδε να επιτυγχάνεται από το πόδι του Μπέκαμ...

49.7 - Patrik Schick's second goal (49.7 yards) is the furthest distance from which a goal has been scored on record at the European Championships (since 1980). Ridiculous.#Euro2020 #CZE #SCOCZE pic.twitter.com/imssf0WAxj