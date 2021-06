Ο Ναδάλ «άκουσε» το σώμα του και «παράκουσε» τη φιλοδοξία του

Δεν έχουν περάσει παρά επτά εβδομάδες από τη δημόσια διαμάχη του με τον Νόβακ Τζόκοβιτς περί... «ψύχωσης» των τίτλων. Ο Ράφα Ναδάλ είχε παρεξηγηθεί με τον Σέρβο σταρ όταν τόνισε πως «απολαμβάνω αυτό που κάνω και δεν έχω εμμονή με τα ρεκόρ και τα τρόπαια, όπως για παράδειγμα ο Νόβακ». Ο τελευταίος είχε απαντήσει πως «εγώ δεν κρίνω ούτε μαντεύω τα κίνητρα του Ράφα, όμως για αυτό που είπε για μένα κάνει λάθος». Ακόμη και αν ισχύει το τελευταίο, ο Ισπανός επιβεβαίωσε την Πέμπτη (17/6) ότι δεν «καίγεται» άμεσα για τρόπαια.

Ο Ναδάλ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι αποσύρει τη συμμετοχή του τόσο από το επερχόμενο (28/6) Ουίμπλεντον όσο και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (23/7), ώστε να προφυλάξει το καταπονημένο σώμα του. Ο 35χρονος αστέρας των κορτ δεν δίστασε να αφήσει στην άκρη ένα Ολυμπιακό μετάλλιο αλλά και ένα τουρνουά Γκραν Σλαμ, των οποίων είναι ρέκορντμαν κατακτήσεων μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ (από 20), ενώ είδαν τον Τζόκοβιτς να τους πλησιάζει κατά ένα μετά τον πρόσφατο θρίαμβό του στο Ρολάν Γκαρός επί του Στέφανου Τσιτσιπά.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision