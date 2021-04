Ο Ν. Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ για τις επισκέψεις του σε Λιβύη, Τουρκία, Αίγυπτο

Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις πρόσφατες επισκέψεις του σε Λιβύη, Τουρκία και Αίγυπτο, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

During tdy's #EU #FAC video conference, FM @NikosDendias briefed the Council on his recent visits to Libya, Turkey & Egypt



Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη ΣΕΥ ΕΕ, ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις πρόσφατες επισκέψεις του σε Λιβύη, Τουρκία & Αίγυπτο