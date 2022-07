Βρετανία: Ο Μπεν Γουάλας ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του Τζόνσον

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, που θεωρείτο ένα από τα φαβορί στην κούρσα διαδοχής του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος και τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον.

«Έπειτα από προσεκτική εξέταση και αφού το συζήτησα με συνεργάτες και με την οικογένειά μου, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος», έγραψε ο Γουάλας στο Twitter.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά το ενδιαφέρον μου είναι εστιασμένο στον σημερινό μου ρόλο και στο να κρατήσω ασφαλή αυτή τη σπουδαία χώρα», υπογράμμισε.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2