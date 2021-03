Ο Μπάιντεν θέτει στόχο 200 εκατ. εμβολιασμών στις πρώτες 100 ημέρες του

Έχοντας συμπληρώσει 64 μέρες από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά και ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο για 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου στις πρώτες 100 μέρες της προεδρίας του ο Τζο Μπάιντεν έθεσε νέο στόχο τις 200 εκατομμύρια δόσεις.

"Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε", δήλωσε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου.

Today, President Biden announced a new vaccination goal: 200 million shots in his first 100 days in office.



