Ο Μπάιντεν χαιρετίζει την ψήφιση του προγράμματος για το Κλίμα και την Υγεία από την Γερουσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε την ψήφιση από την Γερουσία του μεγάλου προγράμματός του για το Κλίμα και την Υγεία, προϊόν 18μηνων δύσκολων διαπραγματεύσεων.

«Χρειάστηκε να γίνουν πολλοί συμβιβασμοί. Τα σημαντικά πράγματα απαιτούν σχεδόν πάντα συμβιβασμούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλώντας την Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει το κείμενο χωρίς καθυστερήσεις.

Μόνο με τις δικές τους ψήφους, οι Δημοκρατικοί ενέκριναν το πρόγραμμα ύψους άνω των 430 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα στην Βουλή των Αντιπροσώπων για την τελική ψηφοφορία, πριν επικυρωθεί από τον Τζο Μπάιντεν.

Today, Senate Democrats voted to lower the cost of Rx drugs, health insurance, and energy — all while reducing the deficit and making the richest corporations pay their fair share.



I ran to make government work for working families again.



That’s what this bill does — period.