«Ο Μέσι έκλεισε στην Παρί Σεν Ζερμέν» αποκάλυψε ο αδερφός του Εμίρη του Κατάρ

Για δεδομένη συμφωνία ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και την Παρί Σεν Ζερμέν, έκανε λόγο σε ανάρτησή του στα social media ο αδερφός του Εμίρη του Κατάρ, που έχει υπό τον πλήρη έλεγχό του τη γνωστή γαλλική ομάδα.

Ο ίδιος μάλιστα το πήγε ένα βήμα πιο... μπροστά, ανεβάζοντας μία φωτογραφία του Αργεντινού σούπερ σταρ με τη φανέλα της Παρί, γράφοντας από κάτω «... οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν και θα υπάρξει ανακοίνωση αργότερα».

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII