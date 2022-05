Bloomberg: Ο Μασκ δήλωσε ότι θα συμμορφωθεί το Twitter με τους ευρωπαϊκούς κανόνες

Ο Έλον Μασκ είπε ότι η Twitter θα συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εάν ολοκληρώσει την προτεινόμενη εξαγορά του, παρά τα σχέδιά του να χαλαρώσει τους περιορισμούς στο δίκτυο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως αναφέρει το διεθνές ειδησεογραφικό μέσο, μετά τη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα με τον Ευρωπαίο επίτροπο για θέματα Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, ο Μασκ εμφανίστηκε να συμφωνεί στην ιδέα να γίνουν οι αλγόριθμοι πιο διαφανείς και να απαιτηθεί από τις εταιρείες να έχουν συνεπείς κανόνες σχετικά με την απαγόρευση των χρηστών από τις πλατφόρμες.

Και ο ίδιος ο Μπρετόν, αναφέρει το Bloomberg δήλωσε ότι αυτός και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla συμφώνησαν σε όλα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος είπε ότι συναντήθηκε με τον Μασκ για να εξηγήσει τα λεπτότερα σημεία του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, έναν επικείμενο νόμο που επιβάλλει υψηλότερα πρότυπα ελέγχου περιεχομένου στις τεχνολογικές πλατφόρμες.

