Ο κυκλώνας Ενρίκε απειλεί τις ακτές του δυτικού Μεξικού

Η καταιγίδα Ενρίκε ενισχύθηκε σε κυκλώνα στα ανοικτά των ακτών του δυτικού Μεξικού, όπου οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν πως πρέπει να αναμένουν σφοδρές βροχοπτώσεις και υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν αστραπιαίες πλημμύρες, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα ο Ενρίκε, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 346 χλμ. νότια από το Κάμπο Κοριέντες στο Μεξικό, αναμένεται να κινηθεί παράλληλα προς τις νοτιοδυτικές μεξικανικές ακτές, όπως εκτίμησε το NHC.

Hurricane #Enrique Advisory 8A: Core of Hurricane Enrique Forecast to Pass Near Or Just Offshore Of the Coast of Southwestern Mexico. https://t.co/mbw53QNBXE