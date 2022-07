Ο καύσωνας και η κλιματική αλλαγή καίνε την Ευρώπη - Σπίτια στις φλόγες στο Λονδίνο

Χώρες της Ευρώπης που δεν ήξεραν τι σημαίνουν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς και προειδοποίηση για πυρκαγιά, βρίσκονται στο «κόκκινο» με τις Αρχές να παλεύουν να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Στα όρια της η πυροσβεστική στη Βρετανία φλόγες κατέκαψαν σπίτια και κτίρια ακόμα και στο Λονδίνο.

Οι πυροσβέστες στο Λονδίνο ήρθαν αντιμέτωποι με μια από τις πιο δύσκολες μέρες τους την Τρίτη όταν ξέσπασαν πολλές πυρκαγιές εν μέσω πρωτόγνωρων θερμοκρασιών. «Αυτή ήταν μια μέρα χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της Πυροσβεστικής του Λονδίνου καθώς αντιμετωπίσαμε ακραία ζέστη που προκάλεσε μια σειρά από περιστατικά που σχετίζονταν με τον καιρό», δήλωσε ο βοηθός επίτροπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λονδίνου, Τζόναθαν Σμιθ στο skynews, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο μηχανισμός ξεπέρασε τα όρια του. Τις ίδιες δηλώσεις έκαναν και άλλοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής από άλλες περιοχές της Βρετανίας.

'Yesterday was probably the busiest day that I can remember in my 30+ years in the fire and rescue service.'



Chair of the National Fire Chiefs Council, Mark Hardingham says 'yesterday was an extraordinary day' and warns this was 'climate change in action'. pic.twitter.com/Jxs8ntT6cg