Ο Κάρλο Αντσελότι θέλει να κάνει ένα καλό sequel!

Στις σχέσεις προπονητών – ομάδων συμβαίνει, συνήθως, όπως και στις ταινίες. Τα δεύτερα μέρη σπανίως είναι τόσο καλά ή ακόμη και καλύτερα από τα πρώτα. Ο Κάρλο Αντσελότι, όμως, θέλει να γίνει η εξαίρεση στον κανόνα. Ο «Καρλέτο», ο οποίος, λίγο καιρό πριν, έλεγε πόσο θα του άρεσε να είναι ο κόουτς της Εβερτον στα εγκαίνια του νέου γηπέδου, αποφάσισε να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τί κι αν μόλις ολοκληρώθηκε ένα sequel, αυτό του Ζινεντίν Ζιντάν, χωρίς να υπάρχει χαρούμενο τέλος.

