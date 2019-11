Ο Ισραηλινός Νομπελίστας βιολόγος, Aaron Chiechanover στην Ελλάδα

Ο κάτοχος του Βραβείου Νομπέλ και γνωστός καθηγητής Έρευνας της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Technion του Ισραήλ, Δρ. Aaron Ciechanover, θα επισκεφθεί τα Ιωάννινα και την Αθήνα στις 28-29 Νοεμβρίου όπου θα ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ και θα δώσει διαλέξεις.

Συγκεκριμένα, στις 28 του μηνός, ο Δρ. Ciechanover θα ανακηρυχθεί Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου θα δώσει και διάλεξη με θέμα: «O σημαντικός ρόλος της ηθικής σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής προόδου» ("The important role of ethics in an era of fast technological progress."). Στην τελετή θα παρευρεθεί ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας της πόλης, κ. Μωυσής Ελισάφ.

Την επομένη, ο Ισραηλινός Νομπελίστας θα δώσει ομιλία στην Σχολή Μωραΐτη στην Αθήνα.

Ο βιολόγος Ciechanover έλαβε το βραβείο Νομπέλ Χημείας το 2004 μαζί με τους καθηγητές Avram Hershko και Ιrwin Rose για την ανακάλυψη του μορίου Ubiquitin το οποίο αποτελεί μέρος του μηχανισμού απαλλαγής και ανανέωσης των πρωτεϊνών των κυττάρων σε ζωντανούς οργανισμούς. Τυχόν δυσλειτουργία του μηχανισμού στον ανθρώπινο οργανισμό προκαλεί όγκους, δηλαδή καρκίνο. Με βάση την ανακάλυψη του Ισραηλινού επιστήμονα και των συναδέλφων του, έχουν αναπτυχθεί φάρμακα για την καταπολέμηση κάποιων ειδών καρκίνου.

Ο Δρ. Ciechanοvor γεννήθηκε στη Χάιφα το 1947. Σπούδασε ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ στο Νοσοκομείο Hadassah, ενώ έλαβε διδακτορικό στις Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Technion. Από το 1977, διεξάγει έρευνες και διδάσκει στο Technion, ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στον κόσμο στην τεχνολογία και τις επιστήμες.

Η επίσκεψη του στην Ελλάδα διοργανώνεται από τον Σύλλογο Φίλων του Technion.

