Ο Ινδός υπουργός άμυνας ζητά επέκταση της συνεργασίας των αμυντικών σχέσεων με την Ιαπωνία

Ο υπουργός Άμυνας της Ινδίας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην Ιαπωνία, έκανε λόγο για επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον αμυντικό εξοπλισμό, καλώντας τις ιαπωνικές βιομηχανίες να επενδύσουν και να στηρίξουν την συνεργασία αυτή.

Σε ανακοίνωσή του, το ινδικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ο Rajnath Singh, ο οποίος επισκέπτεται το Τόκιο, συμφώνησε με τον Ιάπωνα ομόλογό του Yasukazu Hamada να πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των αεροπορικών δυνάμεων των δύο εθνών.

Reviewed various aspects of bilateral defence cooperation and regional affairs during the bilateral meeting with the Japan’s Minister of Defence, Mr Yasukazu Hamada in Tokyo today. This year marks 70 years of diplomatic relations between the two countries. pic.twitter.com/GvWpdrb4cH