Ο Γιοαχίμ Λεβ αποχαιρετά την Εθνική Γερμανίας μετά το Euro

Το ρολόι στο θρυλικό «Μαρακανά» του Ρίο ντε Τζανέιρο «έδειχνε» το 88ο λεπτό του τελικού του Μουντιάλ του 2014. Ο Γιοαχίμ Λεβ γνώριζε ότι εκείνο το σχεδόν «ανιαρό» ματς με την Αργεντινή, στις 13 Ιουλίου, μπορεί να κρινόταν από μία κίνηση. Ισως και από μία κουβέντα. Ο Γερμανός ομοσπονδιακός προπονητής σήκωσε τον Μάριο Γκέτσε από τον πάγκο. Λίγο πριν πατήσει στο χορτάρι, του είπε «δείξε στον κόσμο ότι είσαι καλύτερος από τον Μέσι και μπορείς να κρίνεις τον αγώνα!»...

Ο Γκέτσε σκόραρε στο 113΄ και χάρισε στην Εθνική Γερμανίας το τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της! Ηταν η μεγαλύτερη στιγμή του Λεβ στον πάγκο της. Ενδεχομένως και μία «πρόβα» για όσα μπορεί να πει μπροστά στον καθρέφτη του, πριν από το Euro του ερχόμενου Ιουνίου, το οποίο θα είναι τελικά η τελευταία διοργάνωσή του στον πάγκο της «Νάσιοναλ Μάντσαφτ», για να αποχωρήσει με μία μεγάλη κίνηση.

Ο 61 ετών προπονητής παραιτήθηκε την Τρίτη (9/3) από τη θέση του, έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, που θα εξέπνεε μετά το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Ο Λεβ θα κοουτσάρει τη γερμανική εθνική ομάδα στο επερχόμενο Euro και μετά θα αφήσει τον πάγκο, με την ομοσπονδία της χώρας να αναζητά πλέον τον αντικαταστάτη του, με έναν υποψήφιο λιγότερο μετά την επίσημη απροθυμία του Γιούργκεν Κλοπ να αφήσει τη Λίβερπουλ.

