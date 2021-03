Ο «Giannis», ο γιος του, το... «κοιμισμένο» συμβόλαιο και ένα ακόμη βραβείο MVP

Ακριβώς έναν μήνα νωρίτερα, όταν ο ΛεΜπρον Τζέιμς αποκάλεσε τη διεξαγωγή του All Star Game – που αρχικά είχε ματαιωθεί – ως «σφαλιάρα στο πρόσωπο των παικτών», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε συμφωνήσει φωναχτά. Η «γιορτή» της Λίγκας στην Ατλάντα τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/3), ωστόσο, ήταν για τον «Giannis» ένα χάδι. Ενα άγγιγμα του γιου του, Λίαμ, ο οποίος για πρώτη φορά θα ήταν μαζί με τον περήφανο μπαμπά του σε ένα All Star. Αλλά και ένα «χάδι» στο αγωνιστικό «γκάζι» ενός αγώνα που αντί για αγγαρεία, έγινε διασκέδαση και φιλανθρωπική δράση, καθώς οι παίκτες πρόσφεραν συνολικά 1.750.000 δολάρια σε ιδρύματα.

Ο «Αντέτο» ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Team LeBron, η οποία επιβλήθηκε με σκορ 170-150 της Team Durant. Σκόραρε 35 πόντους σε 19΄, με το απόλυτο ρεκόρ των 16/16 σουτ και κατακτώντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του ματς που φέρει το όνομα του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ, έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος που αναδείχθηκε MVP σε All Star Game! Για τον ίδιο, πάντως, το πολυτιμότερο «λάφυρο» της επίσκεψης στην Ατλάντα ήταν οι στιγμές με τον κανακάρη του πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Fatherhood looks good on you, Giannis. pic.twitter.com/v2fjmeUIKs

Οπως σχολίασε στο τέλος «σαφώς και είναι όμορφο που κέρδισα το βραβείο και είμαι βέβαιος πως ο Κόμπι θα ήταν χαρούμενος που το έλαβα». Πάντως, ξεκαθάρισε ότι «το σημαντικότερο ήταν που είχα μαζί μου τον Λίαμ, στο πρώτο του All Star, να βλέπει τον πατέρα του να διασκεδάζει και να απολαμβάνει αυτό που κάνει. Το αποτέλεσμα δεν μετράει και με ενδιαφέρει το παιδί μου να βλέπει αυτό που θέλω σε μένα».

Στο 5ο All Star Game της καριέρας του, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της Λίγκας που κατακτά τα βραβεία του MVP της regular season, του κορυφαίου αμυντικού και του πολυτιμότερου παίκτη του All Star Game. Παρόμοια τροπαιοθήκη έχουν μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Κέβιν Γκαρνέτ, με τον Αντετοκούνμπο να συνεχίζει να «σαρώνει» τους ατομικούς τίτλους. Το 2017 είχε αναδειχθεί και «Πιο Βελτιωμένος Παίκτης της χρονιάς». Τα μοναδικά βραβεία που τού έχουν ξεφύγει είναι αυτό του καλύτερου ρούκι και του «6ου Παίκτη», που όμως προορίζεται για αναπληρωματικούς.

The only players to ever win MVP, All-Star MVP & DPOY:



Giannis Antetokounmpo

Michael Jordan

Kevin Garnett#NBAAllStar pic.twitter.com/womN9vMknj