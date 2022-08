Ο επικεφαλής στο ρωσικό εργαστήριο υπερηχητικών συνελήφθη για προδοσία

Κορυφαίος Ρώσος ειδικός στον τομέα των υπερηχητικών συνελήφθη ως ύποπτος για προδοσία, μετέδωσε σήμερα το ελεγχόμενο από το κράτος πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Αντρέι Σιπλιούκ είναι επικεφαλής του εργαστηρίου υπερηχητικών στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής του Νοβοσιμπίρσκ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ινστιτούτου, και τα τελευταία χρόνια έχει συντονίσει την έρευνα για την υποστήριξη της ανάπτυξης υπερηχητικών πυραυλικών συστημάτων.

Το TASS επικαλέστηκε έναν από τους συναδέλφους του Σιπλιούκ σύμφωνα με τον οποίο διεξήχθησαν έρευνες στο ινστιτούτο. Τον περασμένο μήνα, ο Ντμίτρι Κόλκερ, ένας άλλος φυσικός από το Νοβοσιμπίρσκ, πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας λίγο μετά τη σύλληψή του ως ύποπτος για προδοσία.

Third - in less than 3 months - arrest of a leading Russian scientist on the 'state treason' charge. Alexander Shiplyuk, director of Novosibirsk Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Russian Academy of Sciences arrested, the institute was searched earlier this morning pic.twitter.com/QzTBMBlGgk