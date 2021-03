Ο EMA ενέκρινε τη λειτουργία δύο εργοστασίων για την παραγωγή εμβολίων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενέκρινε την Παρασκευή τη λειτουργία δύο εγκαταστάσεων για την παραγωγή εμβολίων κατά του COVID-19.

Σε ανακοίνωσή του, ο EMA ανέφερε ότι εγκρίθηκε η παραγωγή του εμβολίου στις εγκαταστάσεις της Halix στο Λέιντεν της Ολλανδίας για το εμβόλιο της AstraZeneca. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είχε βρεθεί στο επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ ΕΕ, Βρετανίας και της συγκεκριμένης φαρμακευτικής.

Παράλληλα, έλαβαν έγκριση οι εγκαταστάσεις των BioNTech/Pfizer στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας οι οποίες αποτελούν βασικό κομμάτι του σχεδίου των δύο εταιρειών να αυξήσουν την παραγωγή τους σε 2 δισεκατομμύρια δόσεις φέτος, καθώς και την προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής του εμβολίου της Moderna σε μονάδα της Ελβετίας.

Σύμφωνα με το Reuters tα πρώτα εμβόλια της AstraZeneca που θα παραχθούν στην μονάδα παραγωγής στην Ολλανδία αναμένονται στο τέλος του Μαρτίου, ενώ οι πρώτες παρτίδες του εμβολίου Pfizer/BioNTech της μονάδας του Μάρμπουργκ αναμένεται να διανεμηθούν στις αρχές του Απριλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει τις παραδόσεις εμβολίου το δεύτερο τρίμηνο και να επιταχύνει τον ρυθμό εμβολιασμού.

Σε δήλωσή της, η επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου καλωσόρισε την έγκριση από τον ΕΜΑ περισσότερων εγκαταστάσεων για την παραγωγή εμβολίων και αυξάνει τη δυνατότητα διάθεσης εμβολίων. «Η πρόσβαση των πολιτών στα εμβόλια πρέπει να επιταχυνθεί, κάθε μέρα και κάθε δόση μετράει» πρόσθεσε μέσω Twitter.

