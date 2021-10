Ο Έλον Μασκ «τρολάρει» τον Τζεφ Μπέζος - Μία μονομαχία με πολλά μηδενικά

Η προσωπική περιουσία του Έλον Μασκ έχει ανέλθει στα 222 δισ. δολ., γεγονός που τον καθιστά, μακράν, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη, σύμφωνα με τη σχετική λίστα του Bloomberg. Η περιουσία του κατέγραψε αλματώδη αύξηση της τάξης των 10,6 δισ. δολ. σύμφωνα με στοιχεία του CNBC.

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, ακολουθεί τον Μασκ με καθαρή προσωπική περιουσία να ανέρχεται σε 191,6 δισ. δολ. Ο Μασκ με μήνυμά του στο Twiiter έδωσε το δεύτερο μετάλλιο στον Μπέζος, νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl