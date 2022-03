POLYGREEN: Ο ελληνικός όμιλος που επενδύει στα Εμιράτα για να «απογειώσει» τη βιωσιμότητα

Η είδηση που έρχεται από τα βάθη της αραβικής ερήμου είναι εξόχως σημαντική: μια ελληνική εταιρεία επενδύει, εξάγει τεχνογνωσία και συνεργάζεται με έναν από τους κολοσσούς στον τομέα της κυκλικής οικονομίας , διαμορφώνοντας μια νέα μονάδα διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων! Πρόκειται για την Polygreen του ομίλου Πολυχρονόπουλου, η οποία μέσω της evogreen, που σύστησε τον Ιούνιο του 2021 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έβαλε πρόσφατα «μπροστά» τη νέα μονάδα επεξεργασίας και διαχείρισης, ενισχύοντας τη διεθνή διάσταση των δραστηριοτήτων της, αλλά και την ηγετική της θέση μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της βιωσιμότητας.

Η Polygreen δεν είναι «νέα» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς έχει παρουσία από το 2011 στο Ομάν. Το 2016 επεκτάθηκε στα ΗΑΕ, όπου και πέρυσι πραγματοποίησε ένα μεγάλο βήμα, συνάπτοντας συνεργασία με την Bee’ah, πρωτοπόρο στον τομέα της βιωσιμότητας στον αραβικό κόσμο. Αποτέλεσμα της συνεργασίας ήταν η κοινοπραξία evogreen, που σήμερα έρχεται να προσφέρει λύσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος τόσο στα ΗΑΕ, όσο και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η μονάδα της evogreen, είναι εγκατεστημένη στο ευρύτερο συγκρότημα της Bee’ah στο εμιράτο της Sharjah και περιλαμβάνει εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων, και εγκαταστάσεις διαχείρισης θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ προσφέρει και ειδικές υπηρεσίες αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων για χερσαία και υπεράκτια ατυχήματα. Ένα τομέα εξειδίκευσης στον οποίο η μητρική Polygreen διαθέτει εξαιρετικό knowhow, το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τον συνεργάτη της, την Bee’ah.

Η evogreen, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λύσεων για τη διαχείριση αποβλήτων και την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, όπως μεταξύ άλλων, υπηρεσίες απορρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες, υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου (distressed vessel management), υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταλειμμένων φορτηγών πλοίων στις οποίες περιλαμβάνεται και η ανακύκλωση και η ανάκτηση υλικών, η επισκευή ή ανακατασκευή μετά από ατύχημα. Επίσης, η evogreen προσφέρει υπηρεσίες ανακύκλωσης πράσινων πλοίων, ενώ έχει προχωρήσει και στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου περιβαλλοντικού εργαστηρίου το οποίο θα εγγυάται την υψηλή ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος από την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Η μονάδα διαχείρισης

Το Liberal.gr είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της evogreen στη Sharjah, διαπιστώνοντας επί τόπου τον τρόπο λειτουργίας του, αλλά και πολύτιμες πληροφορίες για τη συμβολή του στην κυκλική οικονομία.

Στη βιομηχανική μονάδα, τα απόβλητα, αφού συγκεντρωθούν σε ειδικούς χώρους, ταξινομούνται ανά κατηγορία (μέταλλα, ξύλο, υλικά οικοδομών, νερό) και στη συνέχεια με την κατάλληλη επεξεργασία, «ουδετεροποιούνται», ώστε να μπορούν να ανασυσκευασθούν και να χρησιμοποιηθούν σε νέους τομείς.

Η όλη διαδικασία φτάνει στις περισσότερες περιπτώσεις το επίπεδο της 100% ανακύκλωσης και καθίσταται ιδιαίτερα πολύτιμη για τη βιομηχανία, αλλά και ολόκληρο τον κύκλο της οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, όπως επιβεβαίωσαν στελέχη της evogreen υπάρχει μεγάλη ζήτηση για το τελικό προϊόν που προκύπτει από την επεξεργασία των αποβλήτων, ιδιαίτερα δε, από τους τομείς των κατασκευών και της τσιμεντοβιομηχανίας.

Η evogreen διαθέτει ήδη μια μονάδα παραγωγής Εναλλακτικών Πρώτων Υλών (Alternative Raw Material) στην Sharjah, ενώ αυτή τη στιγμή κατασκευάζει και μια μονάδα παραγωγής Εναλλακτικών Στερεών Καυσίμων, όπου θα γίνεται επεξεργασία υγρών αποβλήτων, με στόχο να μετατραπούν σε εναλλακτικά καύσιμα τα οποία θα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσιμέντου.

Στη μονάδα Εναλλακτικών Πρώτων Υλών γίνεται επεξεργασία θαλάσσιων και ναυτιλιακών αποβλήτων, (επικίνδυνων και μη) με στόχο την παραγωγή εναλλακτικών πρώτων υλών για βιομηχανική χρήση. Και στις δύο μονάδες θα γίνεται συλλογή, ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων, επικίνδυνων και μη, από πλοία που θα ελλιμενίζονται στα ΗΑΕ και την ευρύτερη περιοχή η οποία αποτελεί σημαντικό κόμβο της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.

Τα ΗΑΕ αποτελούν μία ιδιαίτερα σημαντική αγορά για την Polygreen, η οποία μέσω της evogreen έχει ήδη επενδύσει 10 εκατ. δολάρια, σκοπεύοντας την επόμενη διετία να προχωρήσει και σε νέες επενδύεις ύψους 20 εκατ. δολαρίων.

Η Sharjah είναι το τρίτο πιο πυκνοκατοικημένο Εμιράτο των ΗΑΕ, μετά το Dubai και το Abu Dhabi και σε ιδιαίτερα μικρή απόσταση και από τα δύο. Είναι δε μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή η οποία εδαφικά διαθέτει εκτάσεις που περιβρέχονται τόσο από τον Περσικό όσο και τον Κόλπο του Ομάν, διαμορφώνοντας μια σημαντική πύλη εισόδου στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μία διάσταση που αναδεικνύει και τη θαλάσσια διάσταση της κοινοπραξίας και της συνεργασίας της Polygreen με την Bee’ah.

Όπως σημείωσαν δε, στη διάρκεια παρουσίασης, στελέχη της Bee’ah και της Polygreen, οι δύο πλευρές είναι εξαιρετικά ικανοποιημένες από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους την οποία σκοπεύουν να επεκτείνουν. Η επέκταση θα περιλαμβάνει νέες συμφωνίες, μέσα από τις οποίες θα γίνει δυνατή η παροχή ακόμα μεγαλύτερου φάσματος λύσεων για τη διαχείριση αποβλήτων και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης.

Με αφορμή ένα ατύχημα...

Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε το 2018, όταν η Bee’ ah χρειάστηκε την τεχνογνωσία της Polygreen για να ανακυκλώσει τα υλικά ενός πλοίου στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά ενώ πλω. Ειδικότερα, στις 6 Μαρτίου 2018, το 353 μέτρων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Honam, υπέστη εκτενείς ζημιές από πυρκαγιά ενώ έπλεε στην Αραβική Θάλασσα, με κατεύθυνση τη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Όλο το φορτίο στο πρωραίο τμήμα του πλοίου και οι χώροι ενδιαίτησης κάηκαν ολοσχερώς.

Το φορτίο που καταστράφηκε περιλάμβανε εξαρτήματα αυτοκινήτων, μηχανήματα / εξοπλισμό, εργαλεία χειρός, χημικά προϊόντα, υγρά χύδην, ηλεκτρονικά είδη, υφάσματα, πλαστικά, τρόφιμα, δομικά και οικοδομικά υλικά, μέταλλα κ.α. Περίπου 20.000 τόνοι αποβλήτων που παράχθηκαν, απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Χαλίντ στη Sharjah, για προσωρινή αποθήκευση σε ανοιχτού τύπου εμπορευματοκιβώτια 6 μέτρων.

Στις 6 Δεκεμβρίου του 2019 η διαχείριση, επεξεργασία και τελική διάθεση όλων των αποβλήτων που παράχθηκαν από το πλοίο ανατέθηκε στην Polygreen, μέσω εταιρίας ειδικού σκοπού που δημιουργήθηκε με το όνομα Green Evolution Environmental Services LLC. Για τις ανάγκες του έργου η Polygreen δημιούργησε μία ειδική εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στο συγκρότημα της Bee’ah. Με την ολοκλήρωση του έργου, η εγκατάσταση περνάει στην ιδιοκτησία της evogreen και λειτουργεί ήδη από το 2021 για τις ανάγκες της νέας εταιρίας.

Με τις δύο πλευρές να συσφίγγουν τις επιχειρηματικές τους σχέσεις και να ισχυροποιούν την παρουσία τους στον τομέα κυκλικής οικονομίας, για την evogreen ήρθαν και νέα συμβόλαια.

Τα σημαντικότερα είναι:

- Τριετές συμβόλαιο με την «Sharjah National Oil Company» για την επεξεργασία αποβλήτων της γεώτρησης πετρελαίου.

- Διετής σύμβαση με την Emirates Global Aluminium για την επεξεργασία των βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται κατά την παραγωγή αλουμινίου.

Πρόκειται για συμβόλαια που διαμορφώνουν ισχυρές προοπτικές για την ελληνική Polygreen στην αγορά της Μέσης Ανατολής. Ο ελληνικός όμιλος, άλλωστε, μέσω της Polygreen Middle East, έχει πολυσχιδή δράση στην περιοχή και στους εξής τομείς:

- Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διασυνοριακή διακίνηση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας).

- Αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων και διαχείριση θαλάσσιας ρύπανσης.

- Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Έρευνας (εκπαίδευση χημικών και επιστημόνων, ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών για την παροχή περιβαλλοντικών λύσεων).

- Λύσεις Κυκλικής Οικονομίας και υπηρεσίες για συλλογή και διαχείριση αποβλήτων μέσω του Just Go Zero, του πρώτου κινήματος για την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα που δημιούργησε και ανέπτυξε η Polygreen.

Για την Polygreen το έργο για τη διαχείριση αποβλήτων, σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας αγοράς συνεχίζεται, με πολλούς και δύσκολους στόχους, και διαρκή εστίαση στο όραμα για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα.