Ουκρανικό: O διπλωματικός μαραθώνιος και τα σενάρια για το πότε και πώς θα γίνει η ρωσική εισβολή

Άκαρπες απέβησαν οι σημερινές τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Τζο Μπάιντεν και τον Εμανουέλ Μακρόν για την αποκλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης.

Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης οι δύο ηγέτες συνομίλησαν, μία ημέρα αφότου οι ΗΠΑ και οι υπόλοιπες χώρες της Δύσης προειδοποίησαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εισβάλουν στην Ουκρανία ανά πάσα στιγμή. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένεται ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου στις 20 Φεβρουαρίου, ενώ σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» η CIA προειδοποιεί για ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στις 16 Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως μια στρατιωτική επιχείρηση θα έχει καταστροφικό κόστος για τη Ρωσία. Μάλιστα, επισήμανε ότι «οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες για διάλογο αλλά και για "άλλα σενάρια"».

Η πολυαναμενόμενη τηλεφωνική συνομιλία Μπάιντεν - Πούτιν για την αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από το θέμα της Ουκρανίας, «δεν οδήγησε σε μια θεμελιώδη αλλαγή», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Μπάιντεν και Πούτιν είχαν απευθείας συνομιλία για όλα τα θέματα που οι ΗΠΑ είχαν θέσει δημόσια. Η συνομιλία ήταν επαγγελματική, ουσιαστική και διήρκησε μια και πλέον ώρα. Δεν υπήρξε θεμελιώδης αλλαγή στη δυναμική που παρατηρείται εδώ και εβδομάδες», δήλωσε ενώπιον των δημοσιογράφων αυτός ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία είναι μερικές από τις χώρες που ζητούν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία και ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί πάνω από 100.000 στρατιώτες στα ουκρανικά σύνορα.

Αμερικανικά ΜΜΕ: Το ρωσικό σχέδιο εισβολής

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι Ρώσοι θα χρησιμοποιήσουν στην επικείμενη εισβολή στην Ουκρανία, άρματα μάχης από τη Λευκορωσία, αεροσκάφη και ελικόπτερα από την Κριμαία, στρατός μέσω του Ντονμπάς.

Το NBC, που κάνει λόγο για συντονισμένη επίθεση από πολλές πλευρές, επισημαίνει πως στόχος της Μόσχας είναι να δημιουργηθεί ένας κλοιός γύρω από το Κίεβο, με επιθέσεις από δύο σημεία στο βορρά, έξι στα νοτιοανατολικά, με αιχμή του δόρατος το Ντονμπάς και την Κριμαία, καθώς και μία ακόμη στα νότια, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος της ευρύτερης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας.

Η Ρωσία έχει ήδη αναπτύξει, σύμφωνα με το NBC, τις έξι από τις επτά μονάδες ειδικών δυνάμεων, των επίλεκτων «Σπέτσναζ» και εκατοντάδες άλλες μονάδες με χιλιάδες στρατιώτες. Πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού βρίσκονται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα για ασκήσεις και έξι υποβρύχια σε ετοιμότητα.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των S-400 στη Λευκορωσία θα δημιουργήσει, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, μια ισχυρή αντιαεροπορική ασπίδα.

Οι ΗΠΑ αδειάζουν την πρεσβεία στο Κίεβο

Νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει ότι ανακαλεί το «μη αναγκαίο» προσωπικό της πρεσβείας από την Ουκρανία. «Σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών διέταξε την αποχώρηση των Αμερικανών εργαζομένων, που δεν είναι απαραίτητοι για τις έκτακτης ανάγκης υπηρεσίες της πρεσβείας, λόγω των πληροφοριών που συνεχίζουν να κάνουν λόγο για μια συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία, ένδειξη μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής ενέργειας» ανέφερε στο Twitter.

Today, the @StateDept ordered non-emergency U.S. employees at the Embassy to depart due to continued reports of a Russian military build-up on the border with Ukraine, indicating potential for significant military action. https://t.co/6IgLvE4PJS