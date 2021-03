Ο Δημήτρης Ιτούδης αρνείται τον «εμφύλιο» στην ΤΣΣΚΑ...

Ο άκρατος επαγγελματισμός και η «τεχνοκρατική» προσέγγιση έχει κάνει τους προπονητές να γνωρίζουν πως η εργασία τους κινδυνεύει σε καθημερινή βάση και περιλαμβάνει μία νοοτροπία «ο θάνατός σου, η ζωή μου...». Για τον Δημήτρη Ιτούδη, η εντός έδρας ήττα της ΤΣΣΚΑ το βράδυ της Πέμπτης (11/3) από την Αρμάνι Μιλάνο, έβδομη στα 11 τελευταία ματς στην Ευρωλίγκα, ήταν μία χαμένη «μάχη». Ολα θα κριθούν στον «πόλεμο» των πλέι οφς και του φάιναλ φορ. Ο Ελληνας προπονητής, όμως, δεν θέλει «εμφύλιες» διαμάχες εντός Μόσχας.

Η ΤΣΣΚΑ «έπεσε» στην 3η θέση (ισοβαθμεί στο 18-10 με τη Μπάγερν Μονάχου) και είδε το Μιλάνο (19-10) να την προσπερνά. Αμέσως μετά το ματς, η συνήθως ολιγόλεπτη συνέντευξη Τύπου είχε διάρκεια άνω της μισής ώρας, καθώς ο κόουτς Ιτούδης έγινε έξαλλος με μία ερώτηση Ρώσου δημοσιογράφου, σχετικά με το μέλλον του. Το διετές συμβόλαιό του, με ετήσιες απολαβές δύο εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Ομως, ο ίδιος δεν το σκέφτεται ακόμη.

Η επίμαχη ερώτηση ανέφερε πως «ένα πρόσωπο που είναι θεωρητικά κοντά στην ομάδα τόνισε πως πρέπει να αποχωρήσετε μετά το τέλος της σεζόν και αυτό είναι ειλημμένη απόφαση...». Η απάντηση του Ιτούδη ήταν αρχικά... «δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο; Δεν έχει όνομα;». Ο ρεπόρτερ παραδέχθηκε πως εννοούσε τον Βλάντιμιρ Γκομέλσκι, γιο του θρυλικού προπονητή Αλεξάντερ Γκομέλσκι, ο οποίος δεν έχει εντυπωσιαστεί από τα δύο τρόπαια Ευρωλίγκας (2016, 2019) που έχει με την ΤΣΣΚΑ ο άλλοτε ασίσταντ του Παναθηναϊκού και έχει ζητήσει την απόλυσή του.

Η απόκριση του Ιτούδη, ο οποίος κλήθηκε στη σεζόν να διαχειριστεί κι άλλες κρίσεις, ήταν ξεκάθαρη: «Είμαι εκείνος που δίνει αναφορά στον πρόεδρο Αντρέι Βατούτιν. Δε καταλαβαίνω τι λέτε. Το συμβόλαιό μου τελειώνει και δεν ξέρω αν θα συνεχίσω. Ωστόσο, δεν τα έχω παρατήσει. Θα παλέψω ως το τέλος και έχω περισσότερο κίνητρο από όλους σε αυτή την αίθουσα!». Ο Ελληνας προπονητής κατέληξε λέγοντας πως «έχω μία δουλειά να κάνω και δεν διαθέτω χρόνο να ασχολούμαι με ανοησίες».

