Ο Δένδιας σε γεύμα εργασίας των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ με τον Αιγύπτιο ομόλογό τους

Στο άτυπο γεύμα των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομόλογό τους, Σάμεχ Σούκρι συμμετείχε ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο Twitter, έκανε λόγο για «μία ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων πάνω στη θετική δυναμική των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου, την προσεχή αιγυπτιακή Προεδρία του COP27 και το ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας ως συνέπεια της ρωσικής εισβολής σε Ουκρανία».

Ι joined #EU counterparts & #Egypt FM Sameh Shoukry for an informal lunch on the margins of #FAC meeting. An opportunity to exchange views on the positive momentum for 🇪🇺🇪🇬 relations, upcoming #COP27 🇪🇬 Presidency & issue of food security caused by the 🇷🇺 invasion of🇺🇦. pic.twitter.com/D93KWTSzsr